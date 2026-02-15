Промахи завадили показати кращий результат: Мандзин – про виступ у персьюті

Український біатлоніст Віталій Мандзин проаналізував свій виступ у гонці переслідування на Олімпійських іграх 2026, де він посів 16 місце.

Слова 22-річного спортсмена передає Суспільне Спорт.

Віталій сподівався показати кращий результат, але зайві промахи не дозволили піднятися вище.

"Скажу відверто: хотілося краще. Ці одні промахи на стрільбі насправді і завадили показати кращий результат. Я був налаштований на боротьбу. Не знаю, промахи робочі, вилітало по одному промаху і трішки заважало підніматися. Я лишався на своїй позиції, але промахи заважали підніматися вище. Але в цілому гонка робоча, хоча можна було краще бігти", – розповів Мандзин.

Для тернополянина ця Олімпіада є дебютною в кар'єрі, але це не впливає на його налаштування.

"Не було хвилювання абсолютно жодного. Просто був, напевно, втомлений. Розумів, що потрібно влучати, бо не хочу ще бігти зайвих 150 метрів. Намагався влучати і розумів, що можна ще покращити деякі позиції на фініші", – зауважив Мандзин.

Нагадаємо, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний кваліфікувалися до гонки з масовим стартом. Українці отримали право виступити за третьою квотою – кращих біатлоністів на Олімпіаді-2026 серед тих, хто не здобував особистих нагород на Іграх та не входить до топ-15 загального заліку Кубку світу.

Чоловічий масстарт в італійському Антгольц-Антерсельві відбудеться 20 лютого. Початок гонки запланований на 15:15 за київським часом.