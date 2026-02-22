Україна серед лідерів у виплаті призових за олімпійську медаль, британці та норвежці не сплачують ані цента своїм атлетам

Україна входить до топ-10 країн світу за розмірами олімпійських призових

Премія від держави за олімпійське "золото" в Україні – 125 тисяч доларів. Це у 20 разів перевищує середній показник ВВП на душу населення в країні. Тобто, пересічному українцеві потрібно 20 років трудитися, щоб заробити таку суму.

У Німеччині та США олімпійські чемпіони отримають значно менші суми. Середньостатистичному німцеві потрібно близько 7 місяців, а американцеві взагалі 4 місяці, щоб заробити призові їхніх олімпійських чемпіонів.

А олімпійські призери, що представляють економічно розвинені Велику Британію, Швецію і Норвегію, яка зараз впевнено посідає перше місце в неофіційному командному медальному заліку, взагалі не отримують премії від своїх країн.

Кореспондент Чемпіона намагався розібратися, чим зумовлений такий нелогічний світовий ринок державних олімпійських призових.

Коли МОК зняв заборону на олімпійські призові

Фінансові заохочення олімпіоніка – давня традиція. За легендою, у Стародавній Греції олімпіонікам виплачували по 500 драхм, а найвідомішим встановлювали пам'ятник з мармуру. Також їм дозволялося безплатно відвідувати їдальні та надавали найкращі місця в театрах.

Уже в нашу "олімпійську еру" Міжнародний олімпійський комітет (МОК) довгий час забороняв виплати олімпійським призерам – на думку організації, це порушувало ідеали олімпійського руху (втім, СРСР та інші країни соцтабору цю заборону успішно обходили). Офіційно ж вона була знята МОК на початку 80-х років минулого століття.

За яким показником 23 американських золотих медалі дорівнюють 4 українським

Цікава тенденція – у найбільш економічно розвинених і потужних у спортивному плані країнах досить часто зовсім невеликі преміальні.

У США лише в 1984 році ввели премію золотим медалістам у 25 тисяч доларів і не змінювали її протягом понад 30 років. Причому з цих призових виплачувався податок в розмірі 39 відсотків. Відповідно, "чистими" американські чемпіони заробляли 15 250 доларів.

Тобто, легенда світового спорту 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс за свої видатні рекорди в олімпійських басейнах Афін-2004, Пекіна-2008, Лондона-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016 заробив 350 750 доларів "чистими" (23 золоті! медалі).

А, наприклад, 4-разовій олімпійській чемпіонці Яні Клочковій наша держава виплатила 330 тисяч доларів. По 50 000 за 2 золоті медалі й 30 000 за "срібло" в Сіднеї-2000. І по 100 000 за два олімпійських "золота" в Афінах-2004. Тобто всупереч гігантській різниці в досягненнях, Фелпс та Клочкова отримали від своїх держав приблизно однакові призові. Зауважимо, що українським олімпійським чемпіонам премії вказуються "чистими", вже з оплатою податків.

Тільки напередодні зимової Олімпіади-2018 призові в США збільшили на 50 відсотків. Тепер "золото" оцінюється в 37 500 доларів, "срібло" – у 22 500 доларів, "бронза" – в 15 000. І з Пхенчхана-2018 було запропоновано призові не оподатковувати. Але лише в тому випадку, якщо валовий дохід преміальних олімпійської збірної США складає не більше 1 мільйона доларів.

Щоправда, у справжніх зірок американського олімпійського спорту є можливість непогано заробляти на рекламних контрактах, адже об'єктивно рекламний ринок США в десятки разів більший за український. І вже зовсім нещодавно американські олімпійці отримали історичний донат в розмірі 100 мільйонів доларів, що дозволило запровадити довгострокові фінансові пільги для атлетів.

Зовсім на іншій шальці терезів знаходяться Велика Британія, Швеція та Норвегія, яка зараз впевнено лідирує в неофіційному командному медальному заліку. У цих країнах взагалі немає премій для олімпійських чемпіонів та призерів. Щоправда, там є варіанти отримати преміальні від національних федерацій або місцевих спонсорів.

Пострадянський олімпійський синдром

У країн пострадянського простору традиційно високі бонуси за олімпійські медалі. Причому простежується цікава тенденція – як правило, вони вище в країнах з тоталітарним режимом. Швидше за все, ці країни розглядають Ігри як один з інструментів завоювання авторитету у світі. Перед літньою Олімпіадою в Лондоні-2012 президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з олімпійцями приємно здивував: за "золото" виплачувалася президентська премія в розмірі 520 тисяч доларів і ще 260 тисяч додавав НОК (Національний олімпійський комітет) Азербайджану.

Здебільшого завдяки цьому тривалий час основу жіночої команди Азербайджану з боротьби складали українки. А їхня лідерка львів'янка Марічка Стадник на чотирьох Олімпіадах в складі збірної Азербайджану виграла чотири медалі: – бронзові – в Пекіні-2008 і Токіо-2020, срібні – в Лондоні-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016.

Щоправда, зміна громадянства у Марічки трапилася не тільки через фінансові мотиви. В її ваговій категорії в збірній України виступала олімпійська чемпіонка Афін-2004 Ірина Мерлені, тож у Стадник було на той момент небагато шансів зайняти її місце. Чекати декілька олімпійських циклів львів'янка не захотіла і змінила громадянство.

Певною мірою, пострадянський олімпійський синдром щодо преміальних притаманний і Україні. Саме тому олімпійські призові в нашій країні за своєю величиною входять до топ-10 у світі. Можливо, це один зі способів утримати від переходів в інші країни наших перспективних олімпійців. Враховуючи, скільки медалей ми виграємо на зимових Олімпіадах (в Пекіні-2022 – 1 срібну, в Пхьончхані-2018 – 1 золоту, на Іграх-2014 – 1 золоту та 1 бронзову), навряд чи це обтяжує український державний бюджет.

Які призові отримав чинний президент НОК України

Збірна України дебютувала на Іграх в Ліллегаммері-1994. 32 роки тому державні преміальні за золоту олімпійську медаль складали 15 000 доларів, за срібну – $7 000, за бронзову – $5 000. Починаючи з Ігор-2014, олімпійські чемпіони у нас отримують $125 000, срібні призери – $80 000, бронзові – $55 000. Тож, за ці роки ми пройшли чималу фінансову еволюцію.

Хоча насправді і в Ліллегаммері-1994 були досить непогані як для того часу преміальні. Вадим Гутцайт на медіазустрічі в Мілані зізнався кореспонденту Чемпіона, що за свою золоту олімпійську медаль, яку він завоював на літніх Іграх в Барселоні-1992 у складі тоді ще команди СНД, він отримав $3000. Тобто через півтора року після Барселони-1992 молода держава Україна підвищила призові для своїх олімпійських чемпіонів в 5 разів.

Як в Україні змінювалися олімпійські призові

Ліллегаммер-1994

"Золото" – 15 000 доларів;

– 15 000 доларів; "Срібло" - 7 000 доларів;

"Бронза" – 5 000 доларів.

Завоювали 2 медалі: 1 золоту та 1 бронзову.

Нагано-1998, Солт-Лейк-2002

"Золото" – 50 000;

– 50 000; "Срібло" – 30 000;

– 30 000; "Бронза" – 20 000.

У Японії українські спортсмени вибороли 1 срібну медаль, в Солт-Лейк-Сіті-2002 – жодної.

Турін-2006, Ванкувер-2010

"Золото" – 100 000 доларів;

– 100 000 доларів; "Срібло" – 75 000 доларів;

– 75 000 доларів; "Бронза" – 50 000 доларів.

У Турині-2006 завоювали 2 бронзові медалі, у Ванкувері-2010 – жодної.

Сочі-2014, Пхьончхан-2018, Пекін-2022, Мілан-Кортіна-2026

"Золото" – 125 000 доларів;

– 125 000 доларів; "Срібло" – 80 000 доларів;

– 80 000 доларів; "Бронза" – 55 000 доларів.

На Іграх-2014 вже передбачалися призові не тільки олімпійцям, але й їхнім тренерам – в розмірі 50 відсотків від преміальних атлетів (ця норма була вперше застосована в Лондоні-2012)

У Сочі українці здобули 1 золоту та 1 бронзову медалі.

У Пхенчхані-2018 – 1 золоту медаль.

У Пекіні-2022 – 1 срібну медаль.

У Мілан-Кортіні-2026 – жодної медалі

Рейтинг країн за олімпійськими преміальним

Цікаво, що за величиною олімпійських преміальних перші три місця наразі посідають заможні азійські країни. А саме Сінгапур, де олімпійському чемпіону виплачують еквівалент 790 000 доларів, Гонконг ($768 000) та Малайзія ($256 000).

На четвертому місці знаходиться Казахстан ($250 000), замикає топ-5 Італія ($214 000). Шосте місце у сусідньої Польщі ($211 000). На 7-й позиції Південна Корея ($208 000), на 8-й – Словенія ($162 672), на 9-й Болгарія ($150 000). Україна замикає топ-10 ($125 000).

Зазначимо, що декілька країн не захотіли розкривати розмір своїх олімпійських преміальних, тож ц цьому рейтингу можуть бути незначні зміни.

Сінгапур: $790 000 (золото), $395 000 (срібло), $197 000 (бронза) Гонконг: $768 000 (золото), $384 000(срібло), $192 000(бронза) Малайзія: $256 000 (золото), $77 000 (срібло), $26 000 (бронза) Казахстан: $250 000 (золото), $150 000 (срібло), $75 000 (бронза) Італія: $214 000 (золото), $107 000 (срібло), $71 000 (бронза) Польща: $211 000 (золото), $169 000 (срібло), $124 000 (бронза) Південна Корея: $208 000 (золото), $139 000 (срібло), $70 000 (бронза) Словенія: $162 672 (золото), $134 297 (срібло), $114 295 (бронза) Болгарія: $150 000 (золото), $120 000 (срібло), $60 000 (бронза) Україна: $125 000 (золото), $80 000 (срібло), $55 000 (бронза) Естонія: $118 692 (золото), $83 000 (срібло), $53 429 (бронза) Чехія: $118 000 (золото), $88 000 (срібло), $60 000 (бронза) Іспанія: $111 000 (золото), $57 000 (срібло), $36 000 (бронза) Франція: $95 000 (золото), $48 000 (срібло), $24 000 (бронза) Словаччина: $71 000 (золото), $60 000 (срібло), $47 000 (бронза) Андорра: $71 000 (золото), $47 000 (срібло), $24 000 (бронза) Бразилія: $67 000 (золото), $40 000 (срібло), $27 000 (бронза) Швейцарія: $65 000 (золото), $52 000 (срібло), $39 000 (бронза) Бельгія: $59 000 (золото), $36 000 (срібло), $24 000 (бронза) Фінляндія: $59 000 (золото), $36 000 (срібло), $24 000 (бронза) США: $37 500 (золото), $22 500 (срібло), $15 000 (бронза) Німеччина: $36 000 (золото), $24 000 (срібло), $12 000 (бронза) Нідерланди: $36 000 (золото), $18 000 (срібло), $9 000 (бронза) Японія: $33 000 (золото), $13 000 (срібло), $7 000 (бронза) Австрія: $24 000 (золото), $20 229 (срібло), $16 659 (бронза) Канада: $18 369 (золото), $14 695 (срібло), $11 023 (бронза) Данія: $15 933 (золото), $11 950 (срібло), $7 965 (бронза) Австралія: $14 111 (золото), $10 587 (срібло), $7 058 (бронза) Нова Зеландія: $3 000 (золото), $2 000 (срібло), $1 000 (бронза)

Норвегія, Швеція. Велика Британія – $0

(Рейтинг складено за даними Чемпіона, USA TODAY Sports та CNBC).