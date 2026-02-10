Українська правда
Лижні гонки. Українки не пройшли кваліфікацію особистого спринта на Олімпіаді

Олег Дідух — 10 лютого 2026, 10:46
Лижні гонки. Українки не пройшли кваліфікацію особистого спринта на Олімпіаді
Анастасія Нікон
НОК України

Українські лижниці не зуміли пробитися до стадії плейоф особистого спринта класикою на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Нашу країну представляли чотири спортсменки – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль і Єлизавета Нопрієнко.

Найкращою стала Нікон, яка посіла 59 місце. У Шкатули, Нопрієнко та Мигаль посіли 64, 81 і 83 місця відповідно.

Кваліфікацію проходять 30 кращих, які у чвертьфіналі розбиваються на 5 забігів по 6 гонщиць. На старт кваліфікації вийшли 89 спортсменок.

Перемогу в кваліфікації здобула шведка Лінн Сван. Вона випередила партнерок по команді, Йонну Сундлінг і Йоханну Хагстрьом.

Результати кваліфікації:

Забіги стадії плейоф розпочнуться о 12:45 за київським часом.

Нагадаємо, у суботу в скіатлоні олімпійською чемпіонкою стала шведка Фріда Карлссон.

