За крок до бронзи: Україна посіла четверте місце у відкритій естафеті Паралімпіади-2026

Сергій Шаховець — 14 березня 2026, 12:39
За крок до бронзи: Україна посіла четверте місце у відкритій естафеті Паралімпіади-2026
Григорій Вовчинський
Паралімпійський комітет України

На Паралімпійських іграх 2026 відбулася відкрита естафета (4×2,5 км), у якій змагалися паралижники різних класів. Переможцем гонки стала збірна Китаю, а Україна посіла четверте місце.

"Синьо-жовтих" в естафеті представляли Дмитро Суярко, Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун. Загалом на старт естафети вийшли 11 команд.

Після першого етапу, на якому виступав Суярко, Україна лідирувала. Однак на другому відрізку "синьо-жовті" втратили перевагу та відпали на 5 місце.

Григорій Вовчинський, який біг третій етап, зумів відіграти 30 секунд відставання від лідера естафети. Фінішер нашої команди Серафим Драгун до останнього боровся за "бронзу" з представником Норвегії, але у підсумку програв лише 0,2 секунди.

Паралімпійські ігри 2026. Лижні перегони. Відкрита естафета 4×2,5 км

  • 1.🥇 Китай 21:54.4
  • 2.🥈 Німеччина +5.4
  • 3.🥉 Норвегія +34.2
  • 4. Україна +34.4

Зазначимо, що на рахунку збірної України 17 медалей на Паралімпіаді-2026. У скарбничці "синьо-жовтих" 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових нагород.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Оксана Мастерс виграла золото Паралімпіади-2026 у змішаній естафеті, в України срібло
Ще три фінали без України: Драгун, Шишкова та Суярко зупинилися у півфіналі спринту в паралижних гонках
Легендарна Оксана Мастерс здобула друге "золото" на Паралімпіаді-2026
Це шалений досвід: українка Лобашева – про виступ у спринті на Паралімпіаді-2026
Визначились призерки ОІ-2026 у лижному фрістайлі в дисципліні парний могул

