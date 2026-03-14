За крок до бронзи: Україна посіла четверте місце у відкритій естафеті Паралімпіади-2026

На Паралімпійських іграх 2026 відбулася відкрита естафета (4×2,5 км), у якій змагалися паралижники різних класів. Переможцем гонки стала збірна Китаю, а Україна посіла четверте місце.

"Синьо-жовтих" в естафеті представляли Дмитро Суярко, Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун. Загалом на старт естафети вийшли 11 команд.

Після першого етапу, на якому виступав Суярко, Україна лідирувала. Однак на другому відрізку "синьо-жовті" втратили перевагу та відпали на 5 місце.

Григорій Вовчинський, який біг третій етап, зумів відіграти 30 секунд відставання від лідера естафети. Фінішер нашої команди Серафим Драгун до останнього боровся за "бронзу" з представником Норвегії, але у підсумку програв лише 0,2 секунди.

Паралімпійські ігри 2026. Лижні перегони. Відкрита естафета 4×2,5 км

1.🥇 Китай 21:54.4

2.🥈 Німеччина +5.4

3.🥉 Норвегія +34.2

4. Україна +34.4

Зазначимо, що на рахунку збірної України 17 медалей на Паралімпіаді-2026. У скарбничці "синьо-жовтих" 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових нагород.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.