Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Паралімпіада-2026. День 8. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 14 березня 2026, 10:10
Getty Images
14 березня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно шість комплектів нагород – фінал в паракерлінгу, змішані естафети в паралижних гонках та три комплекти в парагірськолижному спорті.

Збірна України буде виступати у двох естафетах 4*2,5 – змішана та відкрита (в одній команді можуть буди представники обох статей та різних категорій).

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня Паралімпійських ігор 2026.

11:25.  Тож збірна України здобула срібну медаль на Паралімпійських іграх 2026 у змішаній естафеті з лижних перегонів.

Паралімпійськими чемпіонами стала команда США, у складі якої виступала американка українського походження Оксана Мастерс, а на третій щабель п'єдесталу піднялися китайці.

11:24. Фініш: США перші, Україна друга, Китай третій. Росія без медалі.

11:23. На жаль, американець випереджає Ляшенко на останньому колі. Україна бореться лише за "срібло".

11:18. Остання передача естафети: Україна перша, -29,7 від Росії. Олександра Кононова передала естафету Людмилі Ляшенко. Саме остання виконуватиме роль фінішерки.

11:12. Тарас Радь виграє свій етап та виводить українську команду на першу позицію на екваторі гонки, -22,3 від Росії. Третій етап від України бігтиме Олександра Кононова.

11:06. На першій передачі естафети Україна третя, +25,1 від Німеччини. Павло Баль передає естафету Тарасу Радю.

11:00. Розпочалася змішана естафета в паралижних перегонах за участі України.

10:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Вже зовсім скоро розпочнемо передостанній день нашого паралімпійського марафону.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік