Паралімпіада-2026. День 8. Текстова трансляція

14 березня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2026, буде розіграно шість комплектів нагород – фінал в паракерлінгу, змішані естафети в паралижних гонках та три комплекти в парагірськолижному спорті.

Збірна України буде виступати у двох естафетах 4*2,5 – змішана та відкрита (в одній команді можуть буди представники обох статей та різних категорій).

11:25. Тож збірна України здобула срібну медаль на Паралімпійських іграх 2026 у змішаній естафеті з лижних перегонів. Паралімпійськими чемпіонами стала команда США, у складі якої виступала американка українського походження Оксана Мастерс, а на третій щабель п'єдесталу піднялися китайці. 11:24. Фініш: США перші, Україна друга, Китай третій. Росія без медалі. 11:23. На жаль, американець випереджає Ляшенко на останньому колі. Україна бореться лише за "срібло". 11:18. Остання передача естафети: Україна перша, -29,7 від Росії. Олександра Кононова передала естафету Людмилі Ляшенко. Саме остання виконуватиме роль фінішерки. 11:12. Тарас Радь виграє свій етап та виводить українську команду на першу позицію на екваторі гонки, -22,3 від Росії. Третій етап від України бігтиме Олександра Кононова. 11:06. На першій передачі естафети Україна третя, +25,1 від Німеччини. Павло Баль передає естафету Тарасу Радю. 11:00. Розпочалася змішана естафета в паралижних перегонах за участі України. 10:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Вже зовсім скоро розпочнемо передостанній день нашого паралімпійського марафону.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри 2026 триматимуть до 15 березня включно. Загалом за 9 змагальних днів буде розіграно 79 комплектів нагород.