Срібло в лижній естафеті, сьоме місце в медальному заліку: підсумки Паралімпіади для українців за 14 березня

14 березня, у восьмий змагальний день Паралімпійських Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, розігрувалося 6 комплектів нагород. Українці виступали у двох фіналах естафет із лижних перегонів і здобули одну срібну медаль.

Змішана естафета 4х2,5 км на Паралімпіаді проходить за цікавими правилами. Розставляти чоловіків та жінок по етапах можна в будь-якій послідовності, тому ситуація на трасі можно змінюватися з калейдоскопічною швидкістю.

Збірна України обрала стандартну схему: перші два етапи "класикою" бігли чоловіки, а наступні два – жінки вільним стилем. На першому етапі Павло Баль передав естафету третім, небагато поступаючись лідерам, німцям.

Тарас Радь здорово відпрацював свої два з половиною кілометри, вийшовши в лідери з запасом у пів хвилини від переслідувачів. Олександра Кононова ще трохи збільшила перевагу української команди.

А на останньому етапі правила естафети спрацювали не на нашу користь. Людмила Ляшенко змагалася з американцем Джейком Адікоффом, який зумів виграти в неї близько хвилини й принести своїй збірній "золото". Свою дев'яту золоту нагороду зимніх Паралімпіад здобула американка українського походження Оксана Мастерс.

Україна посіла другу позицію, третіми фінішували китайці.

Лижні гонки. Змішана естафета 4х2,5 км

США – 23:24.2 Україна – +12.5 Китай – +32.3

У відкритій естафеті змагалися паралижники різних класів. Перший етап українець Дмитро Суярко виграв із невеликою перевагою. Однак Василь Кравчук на другому відрізку дистанції виступив невдало й наша команда відкотилася на п'яту позицію з майже хвилинним відставанням від лідерів.

Григорія Вовчинському вдалося майже вдвічі скоротити відставання й Серафим Драгун у фінішному спринті боровся за "бронзу" з представником Норвегії. На жаль, нагороду здобути не вдалося. Олімпійськими чемпіонами стали представники Китаю.

Лижні гонки. Відкрита естафета 4х2,5 км

Китай – 21:54.4 Німеччина – +5.4 Норвегія – +34.2 Україна – +34.4

Медальний залік

Збірна України залишилася на сьомій позиції в неофіційному заліку. У нашої команди 17 медалей: 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових. За загальною кількістю потраплянь на п'єдестал пошани українці знаходяться на 3 місці.

Лідирувати продовжують китайці з 38 медалями (14-11-13), друге місце посідають американці – 20 нагород (10-5-5).

15 березня на Паралімпіаді розігруватимуться 13 комплектів нагород, українці сперечатимуться за медалі в лижних гонках.