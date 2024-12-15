Туницька – 22-га в одиночних санях, Стецьків та Мох - 11-ті в жіночій двійці: результати третього етапу Кубка світу

Збірна України з санного спорту виступила третьому етапі Кубка світу в Оберхофі (Німеччина).

Про це повідомляє Suspilne.

У двомісних жіночих санях Україну представили Олена Стецьків та Олександра Мох. Українки лише на 0,3 секунди поступились топ-10, тому у підсумку, стали 11-ми.

В одномісних жіночих санях виступили Юліанна Туницька, Олена Стецьків та Олена Смага. Жодна з українських спортсменок не пройшла в другий спуск. Найкращий результат показала Туницька – 22-га позиція.

У двомісних чоловічих санях виступили Ігор Гой та Назарій Качмар. Спортсмени показали лише 18-й результат.

Кубок світу з санного спорту

Третій етап

Оберхоф, Німеччина

Одиночні сани, жінки

1. Маделайне Егле (Австрія) – 1.24,019

2. Ліза Шульте (Австрія) – 1.24,175

3. Юлія Таубіц (Німеччина) – 1.24,194

22. Юліанна Туницька (Україна) – 43,021 (після першого спуску)

24. Олена Смага (Україна) – 43,151 (після першого спуску)

25. Олена Стецьків (Україна) – 43,171 (після першого спуску)

Двійки, жінки

1. Селіна Егле та Лара Кіпп (Австрія) – 1.24,844

2. Єссіка Дегенхардт та Шейєнне Розенталь (Німеччина) – 1.25,105

3. Шевонна Форган та Софія Кіркбі (США) – 1.25,576

11. Олена Стецьків та Олександра Мох (Україна) – 1.27,056

Двійки, чоловіки

1. Ханнес Орламюндер та Пауль Губіц (Німеччина) – 1.23,275

2. Тобіас Вендль та Тобіас Арльт (Німеччина) – 1.23,391

3. Томас Штой та Вольфганг Кіндль (Австрія) – 1.23,483

18. Ігор Гой та Назарій Качмар (Україна) – 1.26,233

Раніше, українець Євген Марусяк забезпечив собі перші очки на Кубку світу.