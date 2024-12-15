Туницька – 22-га в одиночних санях, Стецьків та Мох - 11-ті в жіночій двійці: результати третього етапу Кубка світу
Збірна України з санного спорту виступила третьому етапі Кубка світу в Оберхофі (Німеччина).
Про це повідомляє Suspilne.
У двомісних жіночих санях Україну представили Олена Стецьків та Олександра Мох. Українки лише на 0,3 секунди поступились топ-10, тому у підсумку, стали 11-ми.
В одномісних жіночих санях виступили Юліанна Туницька, Олена Стецьків та Олена Смага. Жодна з українських спортсменок не пройшла в другий спуск. Найкращий результат показала Туницька – 22-га позиція.
У двомісних чоловічих санях виступили Ігор Гой та Назарій Качмар. Спортсмени показали лише 18-й результат.
Кубок світу з санного спорту
Третій етап
Оберхоф, Німеччина
Одиночні сани, жінки
1. Маделайне Егле (Австрія) – 1.24,019
2. Ліза Шульте (Австрія) – 1.24,175
3. Юлія Таубіц (Німеччина) – 1.24,194
22. Юліанна Туницька (Україна) – 43,021 (після першого спуску)
24. Олена Смага (Україна) – 43,151 (після першого спуску)
25. Олена Стецьків (Україна) – 43,171 (після першого спуску)
Двійки, жінки
1. Селіна Егле та Лара Кіпп (Австрія) – 1.24,844
2. Єссіка Дегенхардт та Шейєнне Розенталь (Німеччина) – 1.25,105
3. Шевонна Форган та Софія Кіркбі (США) – 1.25,576
11. Олена Стецьків та Олександра Мох (Україна) – 1.27,056
Двійки, чоловіки
1. Ханнес Орламюндер та Пауль Губіц (Німеччина) – 1.23,275
2. Тобіас Вендль та Тобіас Арльт (Німеччина) – 1.23,391
3. Томас Штой та Вольфганг Кіндль (Австрія) – 1.23,483
18. Ігор Гой та Назарій Качмар (Україна) – 1.26,233
Раніше, українець Євген Марусяк забезпечив собі перші очки на Кубку світу.