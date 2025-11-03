Українці вибороли сім медалей у Фіналі Кубка світу з підводного спорту

Українські спортсмени блискуче виступили у Фіналі Кубка світу з підводного спорту (плавання в ластах, басейн), який проходив у Абу-Дабі (ОАЕ). Участь у змаганнях взяли 467 спортсменів із 18 країн, серед яких троє представляли Україну.

Наші підводники здобули загалом сім медалей – п’ять золотих і дві бронзові. Вероніка Воробйова стала чемпіонкою на дистанціях 800 і 1500 метрів, а також виборола бронзу на 400 метрах.

Софія Гречко взяла золото на 200 і 400 метрах, а також бронзу на спринтерській дистанції 50 метрів. Ще одне золото до скарбнички збірної приніс Олексій Захаров, який був найкращим на дистанції 400 метрів.

