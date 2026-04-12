Екскапітан збірної України: Скоріше за все, грати з Росією не будемо

Колишній капітан збірної України з водного поло Олександр Дядюра, який зараз є представником Федерації водного поло України, в екслюзивному коментарі кореспонденту "Чемпіона" Максиму Розенко розповів, чи буде гра між збірними України та Росії.

На турнірі FINA Men's Water Polo World Cup, який проходить на Мальті, національні команди мали зійтися в матчі за сьоме місце.

– Чи буде збірна України виходити на матч за сьоме місце Кубку світу проти команди Росії?

– Дивіться, це питання ще не вирішене. Воно зараз обговорюється з організаторами. Позиція нашої федерації: цього матчу взагалі не мало б бути. У ці хвилини триває вирішення питання з організаторами.

– А все ж таки, які шанси, що "синьо-жовті" вийдуть чи не вийдуть на гру?

– Я скажу так: скоріше за все, цього матчу не буде. Ми мусимо дочекатися відповіді від міжнародної федерації. Попередньо вони говорили, що матчу не буде. Коли це офіційно підтвердять, тоді я зможу зі 100% упевненістю сказати, що поєдинку не буде.

– А перед турніром були розклади, що ви можете на них потрапити?

– Ні, такого не могло бути. До останнього дня ми не знали, що є шанс зіграти між собою. Організатори робили все, щоб розвести наші команди.

Ми навіть і близько не бачили команду росіян. Нас максимально розводили – і за сторонами, і за часом. До останнього не було зрозуміло, чи ми на них потрапимо. Але так склалося, що маємо зійтися в грі.

– Федерація надіслала запит до міжнародної федерації. Про що йдеться в цьому запиті?

– Про скасування цієї гри зі зрозумілих причин.

Олександр пообіцяв надати "Чемпіону" інформацію, коли організатори офіційно озвучать рішення щодо гри Україна – Росія.

Максим Розенко, "Чемпіон".