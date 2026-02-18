Су Їмін здобув золото у фіналі чоловічого слоупстайлу на Олімпіаді-2026

На Олімпіаді-2026 завершилися змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні слоупстайл. Боротьба за нагороди розгорнулася на схилах Лівіньо.

Володарем золотої медалі став представник Китаю Су Їмін. Вирішальною для нього виявилася перша спроба, за яку судді поставили переможні 82.41 бала.

Другий результат показав сноубордист із Японії Тайга Хасегава, який здобув "срібло" з оцінкою 82.13. Трійку призерів замкнув Джейк Кантер (США) – його виступ оцінили у 79.36 бала.

Українські спортсмени не брали участі у цьому виді програми.

