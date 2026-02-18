Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Су Їмін здобув золото у фіналі чоловічого слоупстайлу на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 18 лютого 2026, 13:56
Су Їмін здобув золото у фіналі чоловічого слоупстайлу на Олімпіаді-2026

На Олімпіаді-2026 завершилися змагання зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні слоупстайл. Боротьба за нагороди розгорнулася на схилах Лівіньо.

Володарем золотої медалі став представник Китаю Су Їмін. Вирішальною для нього виявилася перша спроба, за яку судді поставили переможні 82.41 бала.

Другий результат показав сноубордист із Японії Тайга Хасегава, який здобув "срібло" з оцінкою 82.13. Трійку призерів замкнув Джейк Кантер (США) – його виступ оцінили у 79.36 бала.

Українські спортсмени не брали участі у цьому виді програми.

Новина доповнюється...

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Десяте золото Клебо. Норвегія – олімпійські чемпіони в командному спринті
Лижні гонки. Шведки – олімпійські чемпіонки в командному спринті
Швеція програла Південній Кореї, перемоги Данії та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Українська спортсменка, батько якої загинув на війні, залишила важливий меседж на ОІ-2026
Жодна з українок не пробилась до фіналу лижної акробатики на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік