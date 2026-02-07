Українська правда
Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Японія здобула золото та срібло у чоловічому бігейрі

Олексій Мурзак — 7 лютого 2026, 22:50
Getty Images

Японець Кіра Кімура став переможцем змагань сноубордистів у дисципліні бігейр на Олімпіаді-2026.

21-річний спортсмен здобув перемогу, набравши 179,50 балів.

Друге місце посів його співвітчизник, чемпіон світу з цієї дисципліни Рема Кімата (171,50 бала). Третє місце посів представник Китаю, олімпійський чемпіон 2022 Су Імін (168,50).

Олімпійські Ігри-2026

Сноуборд, бігейр, чоловіки

  1. Кіра Кімура (Японія) 179,5
  2. Рьома Кімата (Японія) 171,5
  3. Су Імін (Китай) 171,5

Напередодні був розіграний комплект медалей у ковзанярському спорті серед жінок на дистанції 3000 метрів, де був поставлений перший на цих Іграх олімпійський рекорд.

Відео Фото Золото і рекорд Лоллобріджиди, Коцар трохи не вистачило до фіналу: підсумки Олімпіади за 7 лютого
