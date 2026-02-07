Японія здобула золото та срібло у чоловічому бігейрі
Японець Кіра Кімура став переможцем змагань сноубордистів у дисципліні бігейр на Олімпіаді-2026.
21-річний спортсмен здобув перемогу, набравши 179,50 балів.
Друге місце посів його співвітчизник, чемпіон світу з цієї дисципліни Рема Кімата (171,50 бала). Третє місце посів представник Китаю, олімпійський чемпіон 2022 Су Імін (168,50).
Олімпійські Ігри-2026
Сноуборд, бігейр, чоловіки
- Кіра Кімура (Японія) 179,5
- Рьома Кімата (Японія) 171,5
- Су Імін (Китай) 171,5
Напередодні був розіграний комплект медалей у ковзанярському спорті серед жінок на дистанції 3000 метрів, де був поставлений перший на цих Іграх олімпійський рекорд.
