Українки – шості після першого заїзду у двомісних санах на Олімпіаді-2026

Український дует Олена Стецків та Олександра Мох посідає шосте місце після першої спроби у змаганнях двомісних саней на Олімпіаді-2026. Відставання від лідерок з Італії становить трохи більше однієї секунди.

У першій спробі брали участь 11 пар. З результатом 53.102 лідирують італійки Андреа Феттер і Маріон Обергофер.

На другому місці йде німецький дует, а третій результат у представниць Австрії.

Українки Олена Стецьків та Олександра Мох показали час 54.174. Переможець змагань визначиться за сумою двох заїздів. Вирішальний старт розпочнеться о 19:53.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудуться заїзди у чоловічих двомісних санях. Україну представлятимуть два екіпажі: Ігор Гой і Назарій Качмар, Даниїл Марціновський і Богдан Бабура.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.