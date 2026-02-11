Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Українки – шості після першого заїзду у двомісних санах на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 11 лютого 2026, 18:31
Українки – шості після першого заїзду у двомісних санах на Олімпіаді-2026
Олена Стецків та Олександра Мох
International Luge Federation

Український дует Олена Стецків та Олександра Мох посідає шосте місце після першої спроби у змаганнях двомісних саней на Олімпіаді-2026. Відставання від лідерок з Італії становить трохи більше однієї секунди.

У першій спробі брали участь 11 пар. З результатом 53.102 лідирують італійки Андреа Феттер і Маріон Обергофер.

На другому місці йде німецький дует, а третій результат у представниць Австрії.

Українки Олена Стецьків та Олександра Мох показали час 54.174. Переможець змагань визначиться за сумою двох заїздів. Вирішальний старт розпочнеться о 19:53.

Нагадаємо, що сьогодні також відбудуться заїзди у чоловічих двомісних санях. Україну представлятимуть два екіпажі:  Ігор Гой і Назарій Качмар, Даниїл Марціновський і Богдан Бабура.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Санний спорт

Олімпійські ігри 2026

Пам'ять не є порушенням: українські військові запустили шлешмоб на підтримку Гераскевича
Боялася виходити на старт: Дмитренко – про дебют на Олімпіаді
"Шолом пам'яті" Гераскевича, "Веном" та чорна пантера: як скелетоністи вражають креативом на Олімпіаді
Сімон виграла золото Олімпіади-2026 в індивідуальній гонці, дві українки у чільній двадцятці
Зірковий сноубордист зламав шию на Олімпіаді: його доставили в лікарню на гвинтокрилі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік