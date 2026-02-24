Українська правда
Німецькі спортсмени отримають 740 тисяч євро за медалі на Олімпійських іграх

Руслан Травкін — 24 лютого 2026, 20:50
Емма Айхер
instagram.com/emmaaicher/

Німецькі спортсмени, які здобули медалі на Олімпійських іграх у Мілані, загалом отримають від німецького фонду допомоги спорту 740 тисяч євро.

Про це повідомляє Sport.de.

Чотирнадцять золотих медалістів збагатяться на 30 000 євро кожен. Десять срібних медалістів отримають 20 000 євро, а дванадцять бронзових медалістів – по 10 000 євро кожен. Вперше ці виплати не оподатковуються.

Для володарів кількох медалей буде визнано лише найбільше досягнення.

Наприклад, для спортсменів-санників Тобіаса Вендла та Тобіаса Арльта це означає, що вони отримають нагороду лише за золоту медаль у командній естафеті, тоді як бронзова медаль у парному заїзді не призведе до жодних бонусів.

Зазначимо, що виплати німецьких спортсменів значно менші, ніж у французьких атлетів. Біатлоністка Жулья Сімон отримає 280 тисяч євро від Міністерства спорту Франції.

