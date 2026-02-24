Українська правда
Чотириразовий олімпійський чемпіон знайшов причини фіаско німецького біатлону на Олімпійських іграх

Руслан Травкін — 24 лютого 2026, 16:32
Чотириразовий олімпійський чемпіон знайшов причини фіаско німецького біатлону на Олімпійських іграх
Свен Фішер (праворуч)
Instagram

Легендарний німецький біатлоніст Свен Фішер розчарований виступом своїх земляків на Іграх у Мілані. Він вважає, що до такої події спортсмени мали підготуватися краще.

Слова Фішера цитує Sport.de.

"Розчаруватися можна лише тоді, коли маєш дуже високі очікування. У мене такого не було. Шкода, що ми не змогли сильніше конкурувати.

З одного боку, конкуренція значно жорсткіша, ніж у минулому. З іншого боку – підготовка до Олімпіади могла б пройти краще", – сказав він.

Німецька команда стала бронзовим призером в змішаній естафеті, а в індивідуальних дисциплінах залишилася без медалей.

Свен додає, що проблемою німецьких біатлоністів є перехід з молодіжного рівня на дорослий. У цьому компоненті французи краще себе показують.

"Ніхто не має більше молодих талантів, ніж ми. Але вони (інші країни – прим.) ефективніші з точки зору якості. Однак вони набагато краще справляються з переходом від юніорського до старшого рівня.

У нас також є багато чемпіонів світу серед юніорів, багато хороших молодих спортсменів. Питання лише в тому, чому вони не досягають вершини?", – резюмував Свен. 

Фішер виступав на професійному рівні з 1992 по 2007 рік. За підсумками сезонів 1996/97 та 1998/99 вигравав Кубок світу.

Успішно він представляв свою країну й на Олімпійських іграх. В його активі "золото" в естафетах Ліллегамера, Нагано та Турина. На Іграх-2006 Свен також став переможцем спринта. 

