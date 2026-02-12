Українська правда
Скандальна Cімон присвятила своє "золото" тренеру, який хотів піти на пенсію

Руслан Травкін — 12 лютого 2026, 03:41
Лу Жанмонно та Жулья Сімон
https://www.instagram.com/equipefra/

Зіркова французька біатлоністка Жулья Сімон виграла жіночу індивідуальну гонку на 15 кілометрів на Іграх-2026. Своє "золото" Олімпіади вона присвятила рідним та тренеру зі стрільби Жан-Полю Джачіну.

Слова спортсменки наводить Ski-nordique.net.

"Я тільки що усвідомила, що ми зробили дубль (Лу Жанмонно стала срібною призеркою – прим.), це просто неймовірно.

Я хочу подякувати своїм батькам і родині, які не змогли приїхати. Тут є мої друзі, і, чесно кажучи, я реалізую свою мрію з дитинства.

Жан-Поль Джачіно ще тут. Він хотів піти на пенсію, але я не дозволила йому піти. Я сказала йому, що нам ще треба зробити одну річ, щоб замкнути коло.

Це неймовірно, я навіть не нервую на цих Олімпійських іграх, я просто тут, щоб насолоджуватися, отримувати задоволення і вигравати медалі.

Тепер я хотіла б, щоб мене залишили в спокої, мені більше нічого доводити. Я показала, що маю своє місце в цій команді. Ми поговорили, ми тут, щоб підніматися на п'єдестал", – сказала вона. 

У 2018 році в Пхьончхані Сімон була лише запасною, а в 2022 році в Пекіні вона виграла срібло у складі французької змішаної естафети.

Нагадаємо, француженку перед сезоном було визнано винною в крадіжці та шахрайстві.

Це сталося після скарги від її партнерки по команді, Жюстін Бреза-Буше, яка стверджувала, що Сімон нібито використовувала її банківську картку для оплати покупки в інтернеті. Йшлося про кілька тисяч євро. Крім Бреза-Буше, жертвою шахрайства Сімон також стала медсестра збірної Франції.

