Скандальна Cімон присвятила своє "золото" тренеру, який хотів піти на пенсію

Зіркова французька біатлоністка Жулья Сімон виграла жіночу індивідуальну гонку на 15 кілометрів на Іграх-2026. Своє "золото" Олімпіади вона присвятила рідним та тренеру зі стрільби Жан-Полю Джачіну.

Слова спортсменки наводить Ski-nordique.net.

"Я тільки що усвідомила, що ми зробили дубль (Лу Жанмонно стала срібною призеркою – прим.), це просто неймовірно.

Я хочу подякувати своїм батькам і родині, які не змогли приїхати. Тут є мої друзі, і, чесно кажучи, я реалізую свою мрію з дитинства.

Жан-Поль Джачіно ще тут. Він хотів піти на пенсію, але я не дозволила йому піти. Я сказала йому, що нам ще треба зробити одну річ, щоб замкнути коло.

Це неймовірно, я навіть не нервую на цих Олімпійських іграх, я просто тут, щоб насолоджуватися, отримувати задоволення і вигравати медалі.

Тепер я хотіла б, щоб мене залишили в спокої, мені більше нічого доводити. Я показала, що маю своє місце в цій команді. Ми поговорили, ми тут, щоб підніматися на п'єдестал", – сказала вона.