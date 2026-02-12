Олімпійській чемпіонці зробили пропозицію руки та серця просто на фініші

Олімпійські ігри – це завжди про драму. Але те, що сталося з Брізі Джонсон у Кортіні, більше нагадує сценарій голлівудського фільму.

30-річна американка приїхала до Італії за медалями, а поїде не лише із золотом, а й з каблучкою на пальці.

У неділю Джонсон вписала своє ім'я в історію, вигравши золото в жіночому швидкісному спуску. Вона стала лише другою американкою після Ліндсі Вонн, якій вдалося перемогти в цій дисципліні на Олімпіаді.

Читайте також : Відео Фото Найзавидніша наречена Олімпіади: спортсменка США отримала 600 пропозицій побачень

Але через кілька днів усе ледь не завершилося гірко. У супергіганті Брізі зачепила ворота правою палицею високо на трасі та вилетіла в захисну сітку. Падіння виглядало страшно, однак спортсменка підвелася самостійно – без серйозних ушкоджень. Здавалося, день зіпсований. Та за годину він став найщасливішим у її житті.

Коли емоції після гонки трохи вщухли, на фініші з'явився її давній партнер Коннор Воткінс. У присутності партнерок по збірній США він став на одне коліно. Брізі сказала "Так!".

Вона простягнула ліву руку, демонструючи каблучку – синій сапфір, оточений білими сапфірами, у оправі з білого золота. Камери зафіксували щирі обійми, сльози та сміх. Момент миттєво розлетівся соцмережами.

breezy johnson got her gold medal at the olympics, and at the finish line her man proposed to her — peep the ring box, ‘who are we to fight the alchemy?’ ✨🤍 pic.twitter.com/R2a3LjQRyP — brittany (taylor’s version) ✨💫 (@brittanyconk17) February 12, 2026

За словами нареченого, він планував цей момент цілий рік, і в реальності все вийшло навіть краще, ніж він міг уявити.

Джонсон зізналася, що підозрювала про можливе освідчення. Ба більше – вона мріяла заручитися саме на Олімпійських іграх. Щоправда, у її ідеальній версії це мало статися після золотої медалі.

Нагадаємо, не так давно Брізі потрапила у курйозну ситуацію. Під час інтервʼю її золота медаль відпала від кріплення, а цей момент став вірусним у мережі.