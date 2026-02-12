Українська правда
Олімпійській чемпіонці зробили пропозицію руки та серця просто на фініші

Богдан Войченко — 12 лютого 2026, 19:37
Олімпійські ігри це завжди про драму. Але те, що сталося з Брізі Джонсон у Кортіні, більше нагадує сценарій голлівудського фільму.

30-річна американка приїхала до Італії за медалями, а поїде не лише із золотом, а й з каблучкою на пальці.

У неділю Джонсон вписала своє ім'я в історію, вигравши золото в жіночому швидкісному спуску. Вона стала лише другою американкою після Ліндсі Вонн, якій вдалося перемогти в цій дисципліні на Олімпіаді.

Але через кілька днів усе ледь не завершилося гірко. У супергіганті Брізі зачепила ворота правою палицею високо на трасі та вилетіла в захисну сітку. Падіння виглядало страшно, однак спортсменка підвелася самостійно – без серйозних ушкоджень. Здавалося, день зіпсований. Та за годину він став найщасливішим у її житті.

Коли емоції після гонки трохи вщухли, на фініші з'явився її давній партнер Коннор Воткінс. У присутності партнерок по збірній США він став на одне коліно. Брізі сказала "Так!".

Вона простягнула ліву руку, демонструючи каблучку – синій сапфір, оточений білими сапфірами, у оправі з білого золота. Камери зафіксували щирі обійми, сльози та сміх. Момент миттєво розлетівся соцмережами.

За словами нареченого, він планував цей момент цілий рік, і в реальності все вийшло навіть краще, ніж він міг уявити.

Джонсон зізналася, що підозрювала про можливе освідчення. Ба більше – вона мріяла заручитися саме на Олімпійських іграх. Щоправда, у її ідеальній версії це мало статися після золотої медалі.

Нагадаємо, не так давно Брізі потрапила у курйозну ситуацію. Під час інтервʼю її золота медаль відпала від кріплення, а цей момент став вірусним у мережі.

