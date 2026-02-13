Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Триразова чемпіонка Олімпіади поскаржилася на грубу поведінку охоронців відомого американського репера

Богдан Войченко — 13 лютого 2026, 00:18
Снуп Догг
AP

На зимовій Олімпіаді в Мілані спалахнув гучний скандал за участі зіркового репера Снуп Догга, охорону якого звинуватили в агресивній поведінці щодо легенди нідерландського ковзанярського спорту Маріанни Тіммер.

Американський артист перебуває на Іграх як амбасадор та почесний тренер збірної США, а також працює експертом для NBC. Однак після перегляду фіналу на дистанції 1000 метрів його вихід із арени обернувся конфліктом.

За словами 51-річної Тіммер, триразової олімпійської чемпіонки (золото на 1000 і 1500 метрів у Нагано-1998 та ще одне золото на 1000 м у Турині-2006), охоронці репера поводилися грубо та відтіснили її, коли вона чекала на спортсменів для інтерв'ю.

"Я стояла біля стіни, і один із охоронців штовхнув мене ще ближче. Я сказала: "Поводьтеся нормально". Це широкий коридор, метрів чотири. Але він повернувся і знову почав тиснути на мене. Я запитала: "Мені що, крізь стіну пройти?" розповіла Тіммер.

Легенда спорту також досить різко додала, що чекає не на репера, а на конкретних спортсменів, щоб узяти коментарі.

"Я могла уявити, як мене схоплять за шию і викинуть. Оце була б історія", іронічно додала олімпійська чемпіонка.

Представники американського артиста поки не надали офіційного коментаря щодо інциденту.

Нагадаємо, перед стартом Ігор Снуп Догг проніс олімпійський вогонь вулицями Мілану.

Раніше повідомлялося, що під час відкриття Олімпіади-2026 російський триколор був вивішений на секторі арени перед урочистим заходом. Як зазначало пропагандистське видання Спорт-Експрес, жодних претензій до цих людей із російським стягом не було.

Олімпійські ігри 2026 скандал

Олімпійські ігри 2026

