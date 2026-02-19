Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Лідера Канади не виключили з півфіналу Олімпіади-2026

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 16:05
Лідера Канади не виключили з півфіналу Олімпіади-2026
Cідні Кросбі
x.com/penguins

Тренер канадської збірної Джон Купер не виключив участі капітана Сідні Кросбі у півфінальному матчі проти Фінляндії, який відбудеться у п'ятницю на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє TSN.

38-річний форвард Піттсбурга покинув майданчик в середині другого періоду чвертьфіналу з Чехією (4:3). Чеський захисник Радко Гудас потужно в'їхав у капітана канадців і той вимушений покинути лаву запасних, а після спілкування з лікарем кульгаючи попрямував до роздягальні.

Сьогодні, 19 лютого, Кросбі пропустив тренування команди, проте тренер не виключив його участі в півфіналі.

"Ми дивимося на ситуацію день за днем і не будемо наражати нікого на небезпеку. Але якщо він зможе грати, то обов'язково вийде на лід. Більше інформації буде через 24 години", – розповів Купер.

Напередодні визначились півфінальні пари чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Збірна Канади з хокею Сідні Кросбі Олімпійські ігри-2026

Сідні Кросбі

Обійшов легендарного Лем'є: Кросбі встановив клубний рекорд Піттсбурга за набраними очками
Кросбі вийшов на 15-те місце у списку найрезультативніших гравців в історії НХЛ
Обійшов Лем'є: Кросбі встановив клубний рекорд Піттсбурга за набраними очками
Кросбі висловився про сенсаційний виліт Канади з чемпіонату світу
Зірки збірної Канади Кросбі та Маккіннон прокоментували першу поразку команди на ЧС-2025

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік