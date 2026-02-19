Лідера Канади не виключили з півфіналу Олімпіади-2026

Тренер канадської збірної Джон Купер не виключив участі капітана Сідні Кросбі у півфінальному матчі проти Фінляндії, який відбудеться у п'ятницю на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє TSN.

38-річний форвард Піттсбурга покинув майданчик в середині другого періоду чвертьфіналу з Чехією (4:3). Чеський захисник Радко Гудас потужно в'їхав у капітана канадців і той вимушений покинути лаву запасних, а після спілкування з лікарем кульгаючи попрямував до роздягальні.

Сьогодні, 19 лютого, Кросбі пропустив тренування команди, проте тренер не виключив його участі в півфіналі.

"Ми дивимося на ситуацію день за днем і не будемо наражати нікого на небезпеку. Але якщо він зможе грати, то обов'язково вийде на лід. Більше інформації буде через 24 години", – розповів Купер.

Напередодні визначились півфінальні пари чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.