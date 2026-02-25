Українська правда
Зірковий капітан Піттсбурга пропустить щонайменше чотири тижні через травму на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 25 лютого 2026, 22:04
Cідні Кросбі
Зірковий нападник Піттсбург Пінгвінз Сідні Кросбі вибув з гри на чотири тижні через травму нижньої частини тіла, якої він зазнав під час виступу за збірну Канади на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Reuters.

38-річний хокеїст отримав пошкодження у чвертьфінальному поєдинку Олімпіади проти збірної Чехії. У другому періоді Кросбі зіткнувся з чеським захисником Радко Гудасом, після чого обережно покинув лід і більше не зміг продовжити гру.

Через цю травму капітан канадців був змушений пропустити переможний півфінал проти Фінляндії (3:2), а також фінальний матч проти США, у якому його команда поступилася в овертаймі з рахуноком 2:1.

Попри відсутність у заявці на вирішальну гру, Кросбі вийшов на лід під час церемонії нагородження срібними медалями.

У поточному сезоні центральний нападник продовжує демонструвати високу результативність у клубі: на його рахунку 59 очок (27 забитих голів та 32 результативні передачі).

Нагадаємо, що у грудні минулого року Сідні обійшов легендарного Маріо Лем'є (1723) у списку найкращих бомбардирів в історії НХЛ.

