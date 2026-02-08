Українська правда
Швеція розгромно перемогла Францію на Олімпійських іграх 2026

Микола Літвінов — 8 лютого 2026, 19:58
Сьогодні, 7 лютого, відбудеться два матчі з жіночого хокею на зимових Олімпійських іграх-2026.

Жіноча збірна Швеції розгромила команду Франції з рахунком 4:0. Команда набрала вже 9 очок та впевнено очолює групу B. А ось французи продовжують йти на турнірі без набраних балів.

Далі о 22:10 Фінляндія зустрінеться з Чехією.

Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, жінки 8 лютого,
Група B

Франція – Швеція 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Зауважимо, що напередодні на Олімпіаді стався форс-мажор у збірної Фінляндії, де гравчині заразились норовірусом. Через це матч Фінляндія – Канада було перенесено на 12 лютого.

Норовірус, який іноді називають хворобою зимової блювоти, є найпоширенішою причиною гастроентериту. Перебіг хвороби характеризується діареєю без крові, блювотою, болем у животі. Також може спостерігатися лихоманка або головний біль.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

