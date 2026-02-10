Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Легендарний Шварценеггер підтримав Вонн, яка з травмою виступила на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 14:33
Легендарний Шварценеггер підтримав Вонн, яка з травмою виступила на Олімпіаді-2026
Арнольд Шварценеггер
Instagram Арнольда Шварценеггера

Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер висловив підтримку гірськолижниці Ліндсі Вонн, яка наважилася виступити на Олімпійських іграх 2026 з травмою.

Відповідний пост з'явився в Instagram кінозірки.

"Як і багато хто з вас, я стежу за надихаючим поверненням моєї подруги Ліндсі Вонн. Їй 41 рік, одне коліно повністю реконструйоване, і тепер вона вирушила на Олімпіаду з не так давно розірваною передньою хрестоподібною зв'язкою. Кращого сюжету й уявити складно. Це сміливо, відважно, трохи божевільно. Коли її олімпійські мрії обірвалися тією жахливою катастрофою, ненависники були тут як тут", — написав Шварценеггер.

Легендарний виконавець ролі Термінатора став на захист олімпійської чемпіонки Ванкувера-2010, яка наважилася на ризик заради спорту.

"Ці люди ніколи не намагалися здійснити щось справді велике, ніколи не доводили себе до межі власних можливостей і ніколи не дізнаються, на що вони здатні. Вони не розуміють, що без ризику не буває нічого", – додав Шварценеггер.

Нагадаємо, що Ліндсі Вонн напередодні старту Олімпіади-2026 порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна на етапі Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія). Втім, спортсменка вирішила взяти участь в Іграх, де невдало приземлилася після трампліну на трасі змагань.

У Вонн виявили складний перелом лівої ноги та негайно провели операцію. Батько легендарної спортсменки закликав її завершити кар'єру.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 травма Арнольд Шварценеггер Ліндсі Вонн

Олімпійські ігри 2026

Мілан-Кортіна-2026. Чоловіча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція
Висловлюватися можна в інших місцях: МОК запропонував Гераскевичу надіти чорну пов'язку замість "шолому пам'яті" на Олімпіаді-2026
Зміна формату командного турніру та незбалансованість міксту. Що не так зі стрибковою програмою Олімпіади-2026
Гераскевич пригадав мовчазну акцію на Іграх-2022: За ці 4 роки МОК кардинально змінився
Українські лижники не пройшли кваліфікацію особистого спринта на Олімпіаді

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік