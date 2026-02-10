Легендарний Шварценеггер підтримав Вонн, яка з травмою виступила на Олімпіаді-2026

Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер висловив підтримку гірськолижниці Ліндсі Вонн, яка наважилася виступити на Олімпійських іграх 2026 з травмою.

Відповідний пост з'явився в Instagram кінозірки.

"Як і багато хто з вас, я стежу за надихаючим поверненням моєї подруги Ліндсі Вонн. Їй 41 рік, одне коліно повністю реконструйоване, і тепер вона вирушила на Олімпіаду з не так давно розірваною передньою хрестоподібною зв'язкою. Кращого сюжету й уявити складно. Це сміливо, відважно, трохи божевільно. Коли її олімпійські мрії обірвалися тією жахливою катастрофою, ненависники були тут як тут", — написав Шварценеггер.

Легендарний виконавець ролі Термінатора став на захист олімпійської чемпіонки Ванкувера-2010, яка наважилася на ризик заради спорту.

"Ці люди ніколи не намагалися здійснити щось справді велике, ніколи не доводили себе до межі власних можливостей і ніколи не дізнаються, на що вони здатні. Вони не розуміють, що без ризику не буває нічого", – додав Шварценеггер.

Нагадаємо, що Ліндсі Вонн напередодні старту Олімпіади-2026 порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна на етапі Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія). Втім, спортсменка вирішила взяти участь в Іграх, де невдало приземлилася після трампліну на трасі змагань.

У Вонн виявили складний перелом лівої ноги та негайно провели операцію. Батько легендарної спортсменки закликав її завершити кар'єру.