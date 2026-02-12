Тіньовий філіал окупантів, – Саакашвілі розкритикував склад збірної Грузії на ОІ-2026
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловився про склад олімпійської збірної рідної країни на Іграх-2026, які тривають в Італії.
Своєю думкою він поділився в соцмережі X.
Політик жорстко розкритикував представництво Грузії на Олімпіаді. Він назвав ганьбою, що 75% команди щонайменше дотичні до Росії.
"Абсолютно ганебний склад збірної Грузії на Зимовій Олімпіаді. З 8 спортсменів 6 – це представники російського спорту або тісно пов'язані з ними особи. А грузинський прапор на відкритті несла донька Етері Тутберідзе, обрусілої грузинки, яка є палкою апологеткою Путіна та виправдовує війну проти України та окупацію Грузії.
Я закликаю решту світу не приймати цю самозванну збірну як представників Грузії, а грузинам хочу сказати, що це не ваша збірна, а насправді тіньовий філіал окупантів", – написав Саакашвілі.
Зазначимо, що Грузію на Олімпійських іграх представляють гірськолижники Лука Бучукурі та Ніно Циклаурі, а також фігуристи Лука Берулава, Глєб Смолкін, Ніка Егадзе, Анастасія Губанова, Діана Девіс та Анастасія Мєтьолкіна.
Нагадаємо, що раніше з жорсткою промовою щодо Олімпіади виступив Домінік Гашек. Він розкритикував МОК за заборону Владиславу Гераскевичу змагатись у "шоломі пам'яті" та допуск росіян до Ігор-2026, які не засудили агресію своєї країни проти України.