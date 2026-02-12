Тіньовий філіал окупантів, – Саакашвілі розкритикував склад збірної Грузії на ОІ-2026

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловився про склад олімпійської збірної рідної країни на Іграх-2026, які тривають в Італії.

Своєю думкою він поділився в соцмережі X.

Політик жорстко розкритикував представництво Грузії на Олімпіаді. Він назвав ганьбою, що 75% команди щонайменше дотичні до Росії.

"Абсолютно ганебний склад збірної Грузії на Зимовій Олімпіаді. З 8 спортсменів 6 – це представники російського спорту або тісно пов'язані з ними особи. А грузинський прапор на відкритті несла донька Етері Тутберідзе, обрусілої грузинки, яка є палкою апологеткою Путіна та виправдовує війну проти України та окупацію Грузії.

Я закликаю решту світу не приймати цю самозванну збірну як представників Грузії, а грузинам хочу сказати, що це не ваша збірна, а насправді тіньовий філіал окупантів", – написав Саакашвілі.