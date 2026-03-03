Згадав війну в Україні: зірка ММА підтримав прем'єра Угорщини Орбана

Головна зірка змішаних єдиноборств Словаччини Аттіла Вег (33-11-2, 14 КО) виступив із підтримкою партії Віктора Орбана напередодні парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на 12 квітня.

Про це пише Cas.sk. Деталі додає Hnonline.sk.

У соціальній мережі Instagram Аттіла опублікував відео угорською мовою, в якому розповів, чому він симпатизує Віктору Орбану.

"Для мене безпека важлива, і Угорщина її забезпечує. Я радий, що Угорщина за мир, і для мене, як батька сім'ї, дуже важливо, щоб ми почувалися в безпеці в Угорщині".

Далі він пояснює, що лідери Європейського Союзу говорять про наближення Третьої світової війни та що "солдати ЄС повинні йти воювати в Україну".

"Для нас, словацьких угорців, важливо, щоб ми хотіли миру, а не зброї. Давай, Угорщино!" – підсумував відомий борець.

Контекст: Вег народився у місті Дунайська Стреда. Понад 70% населення цього 25-тисячного міста складають етнічні угорці.

Це не вперше Вег публічно озвучує свої політичні вподобання. Перед президентськими виборами у Словаччині він висміяв кандидата Івана Корчка, тим самим підтримавши Петера Пеллегріні. Пеллегріні тоді здобув перемогу.

Видання Sport.aktuality.sk повідомляє, що в Словаччині його підтримка Орбана викликала у різну реакцію. Однак, критика там переважає.

Люди звинувачують Вега в тому, що він "зробить усе заради грошей і що його щойно знову купили". Дехто навіть називає це моральним падінням і ганьбою. Також лунають глузливі натяки на те, що він знову "отримав гроші ", а також задають питання про те, хто дав йому більше, Пеллегріні чи Орбан.

Багатьох також турбує те, що він зняв відео угорською мовою без словацьких субтитрів. Однак є й голоси, які захищають і підтримують його, особливо угорською мовою, але загальний тон дискусії досить різкий і негативний.

"Аттіла Вег є державним службовцем Міністерства оборони. Він коштує Словаччині понад 35 000 євро на рік. Тепер державний службовець Вег вирішив зняти пропагандистський відеоролик угорською мовою на підтримку Віктора Орбана, в якому він називає словаків мешканцями Фельвідека*". Що з цього приводу каже президент Пеллегріні, якого підтримував і Вег? Що кажуть представники партії SMER (Лідером цієї партії є Роберт Фіцо – прим.)? Вас не хвилює, що словацький держслужбовець втручається у вибори в Угорщині? Вас не хвилює, що Вег називає словаків у відео мешканцями Фельвідека?", – написала опозиціонерка Мартіна Голечкова в соцмережах.

* – Фельвідеком називають частини південної Словаччини, які під час Австро-Угорської Імерії були частиною Королівства Угорщина. Віктор Орбан не соромиться потрапляти в скандали з картою "Велика Угорщина".

40-річний Вег був чемпіоном промоушена Bellator, а також зіркою організації KSW (Польща) та Octagon (Чехія та Словаччина).