Зірковий одноклубник Довбика бурхливо відсвяткував свій ювілей у кафе: відео

Захисник Джанлука Манчіні відсвяткував своє 30-річчя у компанії партнерів по Рома, влаштувавши яскраву вечірку з атмосферою справжнього свята.

Серед гостей були зокрема Стефан Ель-Шаараві та Браян Крістанте, які разом із іменинником провели вечір у невимушеній обстановці.

Свято супроводжувалося активною програмою з ведучим, музикою та гучними емоціями. Гості веселилися, піднімали келихи та створювали атмосферу, яка більше нагадувала вечірку, ніж класичне святкування дня народження.

Особливу увагу привернув момент із "тортом", якого фактично не було. Замість традиційного десерту Манчіні задував свічки, розміщені на піраміді з коктейльних келихів, наповнених алкоголем.

