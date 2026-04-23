Паніка на полі: ультрас увірвалися на футбольний матч в Італії і влаштували хаос
Матч 37-го туру Серії C між Монополі та Фоджею перетворився на справжній хаос після того, як група агресивно налаштованих уболівальників увірвалася прямо на поле. Інцидент стався у місті Монополі та змусив футболістів і персонал у паніці рятуватися втечею.
Гості, частина яких була у балаклавах і з капюшонами, вибігли на газон, спровокувавши сцени, схожі на переслідування.
Гравці поспіхом залишали поле, ховалися за рекламними щитами або бігли до роздягалень, намагаючись уникнути прямого контакту з натовпом.
Правоохоронці оперативно втрутилися в ситуацію, вивівши сили на поле для відновлення порядку. Одного з порушників навіть затримали прямо на очах у шокованих глядачів. Через події арбітр був змушений призупинити гру приблизно на десять хвилин.
Після відновлення матч дограли без змін у рахунку – перемогу з мінімальним результатом 1:0 втримав Монополі. Цей результат ще більше ускладнив становище Фоджі, яка опинилася під загрозою прямого вильоту до Серії D.
