Паніка на полі: ультрас увірвалися на футбольний матч в Італії і влаштували хаос

Матч 37-го туру Серії C між Монополі та Фоджею перетворився на справжній хаос після того, як група агресивно налаштованих уболівальників увірвалася прямо на поле. Інцидент стався у місті Монополі та змусив футболістів і персонал у паніці рятуватися втечею.

Гості, частина яких була у балаклавах і з капюшонами, вибігли на газон, спровокувавши сцени, схожі на переслідування.

Гравці поспіхом залишали поле, ховалися за рекламними щитами або бігли до роздягалень, намагаючись уникнути прямого контакту з натовпом.

Правоохоронці оперативно втрутилися в ситуацію, вивівши сили на поле для відновлення порядку. Одного з порушників навіть затримали прямо на очах у шокованих глядачів. Через події арбітр був змушений призупинити гру приблизно на десять хвилин.

Cenas de selvageria em Monopoli x Foggia, Serie C italiana.



Com o time próximo da queda, torcedores visitantes invadiram o campo para agredir os atletas, que fugiram para os vestiários. Ainda bateram em seguranças antes de serem presos.



🎥 Canale 7 Puglia — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 20, 2026

Після відновлення матч дограли без змін у рахунку – перемогу з мінімальним результатом 1:0 втримав Монополі. Цей результат ще більше ускладнив становище Фоджі, яка опинилася під загрозою прямого вильоту до Серії D.

