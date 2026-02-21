Шосте золото Клебо, домінування норвежців у марафоні. Підсумки лижного дня на Олімпіаді

Лижні гонки

Старт дня

Марафон, 50 км, класика, чоловіки

Марафон, який закривав програму Олімпіади-2026 у чоловічих лижних гонках, завершився максимально прогнозовано – перемогою Йоханнеса Клебо. Зірковий норвежець потворив своє досягнення зразка минулорічного чемпіонату світу в Тронхеймі та став абсолютним олімпійським чемпіоном Ігор-2026: 6 золотих нагород із 6 можливих.

З самого початку гонки все складалося так, як хотів Йоханнес. Рано зійшли з дистанції два потенційно дуже небезпечних суперники – Іво Нісканен і Харальд Остберг Амундсен. Фін напередодні найважливішої для себе гонки на цій Олімпіаді та в сезоні загалом захворів. Його старт до останнього був під питанням.

Харальд Остберг Амундсен Getty Images

Нісканен все ж вийшов на старт, і спочатку навіть був досить активним, постійно тримався попереду пелотону. Проте вистачило Іво всього на 15 км, після чого його "обрубало" в підйомі синхронно з Амундсеном. Незабаром після цього Нісканен знайшов у собі сили дати невеличкий коментар, і відчуття, які він описував, були дуже схожими на те, що відчував днем раніше зірковий італійський біатлоніст Томмазо Джакомель, коли зійшов із масстарту в Антхольці.

Як би там не було, свою четверту в кар'єрі Олімпіаду Нісканен покинув без золотої медалі – таке з ним трапилося вперше. Золоті часи легендарного фіна уже в минулому? Дуже схоже на те. Спад у його кар'єрі наступив не сьогодні і не вчора.

Ну а що стосується Амундсена, то він так і не зумів набрати оптимальну форму після хвороби. Після такого виступу Харальда ніяких питань до тренерського штабу збірної Норвегії щодо вибору складу на естафету та командний спринт немає.

Ну а Норвегія забрала не лише золото, а й усі три медалі в цьому марафоні. Срібним призером став Мартін Льовстрьом Ньєнгет. На самому початку гонки він пішов у атаку та заробив 8 секунд переваги над пелотоном, проте незабаром Клебо цей розрив закрив.

Мартін Льовстрьом Ньєнгет Getty Images

Після невдалої атаки Ньєнгет, склалося враження, попрощався з мрією про золото та почав працювати хоча б на якусь медаль. Мартін майже безперервно працював попереду, і віз на собі Клебо та Еміля Іверсена. Хоча як номінально найслабкіший фінішер із цього тріо він міг би взагалі відмовитися від роботи попереду.

Ну а на останньому підйомі Клебо легко та невимушено впорався Ньєнгетом, завоювавши своє чергове золото. А ось Іверсен крейсерського темпу Мартіна на останньому колі дистанції таки не витримав, і був вимушений задовольнитися бронзою. Втім, золото в естафеті та бронза в марафоні на Олімпійських іграх – результат, про який Еміль перед стартом сезону не міг навіть помріяти. Проте зірковому ветерану вдалося повернутися в еліту тоді, коли його списали з рахунків абсолютно всі.

Зазначимо, що вся трійка призерів марафону так і не зайшла на піт-стоп для зміни лиж. Звісно, це демонстрація блискучої роботи норвезьких сервісменів, проте свіжі лижі в таку теплу погоду в будь-якому разі працювали би краще. І те, що ні Ньєнгет, ні Іверсен навіть не намагалися спробувати обіграти Клебо за рахунок такого тактичного рішення, відверто розчарувало – вони їхали без будь-яких амбіцій поборотися за перемогу.

У решти суперників трійка призерів виграла непристойно багато. Спершу за норвезьким тріо зуміли зачепитися француз Віктор Ловера та "нейтральний" Савелій Коростельов. Проте їм спроби йти в темпі трьох норвежців далися надто високою ціною, і згодом їх пройшов ще один представник збірної Франції, Тео Шелі, який і фінішував четвертим. Ловера ж у підсумку посів восьме місце. Враховуючи ще й срібні медалі Матеса Деложа, збірна Франції в дистанційних гонках цієї Олімпіади виступила просто блискуче – разючий контраст із провалом Люка Шанава та Рішара Жува в спринті.

А ось хто провалив марафон, так це збірна Швеції. Найкращим став Густаф Берглунд – лише 9 місце. 24 і 25 місця посіли Калле Халварссон і Йохан Хаггстрьом. Головною надією команди був призер останніх двох чемпіонатів світу в марафоні, Вільям Поромя, проте він не вийшов не старт через хворобу. Міг би поборотися за високий результат і Альвар Мюльбак, проте йому необхідно було готуватися до легендарного Васалоппета. Через хворобу не вийшов на старт марафону і місцевий улюбленець, Федеріко Пеллегріно, для якого ця гонка мала стати прощальною в кар'єрі на Олімпіадах.

Що завтра?

Марафон, 50 км, класика, жінки

Завершуватиме програму Олімпіади-2026 жіночий марафон. Стартові розклади тут значно більш заплутані, ніж у чоловіків. На папері головна фаворитка – звісно ж, Фріда Карлссон. Проте за декілька днів до марафону вона прихворіла, її старт досі під питанням. Та й виступ Фріди в естафеті також знизив градус оптимізму.

Фріда Карлссон Getty Images

Хто ж може завоювати золото, якщо Карлссон не вийде на старт або буде не в оптимальній готовності? Наприклад, її партнерка по команді Ебба Андерссон, яка була другою в скіатлоні та розділці. Питання лише в тому, чи відійшла вона морально від своїх естафетних жахів.

Хотіла виступити в марафоні Лінн Сван, проте її до складу не включили. Таке рішення олімпійській чемпіонці в особистому спринті не сподобалося, і вона покинула Італію з невеличким скандалом. Варто зазначити, що нещодавно вона трішки прихворіла та пропустила командний спринт. Саме хворобою і було мотивоване рішення тренерського штабу збірної Швеції не включати Сван до складу, хоча сама Лінн запевняла, що готова бігти.

Хто ж може кинути виклик шведкам? Перш за все, норвезькі ветеранки – Астрід Слінд і Хейді Венг. Також не списуємо з рахунків фінку Кертту Нісканен і австрійку Терезу Штадлобер, хоча вони на нинішній Олімпіаді загалом не вражають. Може здивувати і ще одна сильна фінська класистка, Йоханна Матінтало, проте для 50 кілометрів можуть бути надто важким випробуванням.