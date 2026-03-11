Національний паралімпійський комітет України заявив про системний тиск з боку МПК на Паралімпіаді-2026

Національний паралімпійський комітет України заявив про упереджене ставлення з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету та Оргкомітету до українських паралімпійців під час Зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомляється на сайті організації

У комітеті зазначили, що за 30 років участі в змаганнях українська команда вперше зіткнулася з такою кількістю перешкод.

"Українська паралімпійська команда 30 років поспіль бере участь у всіх Літніх і Зимових Паралімпійських іграх. Штаб команди складається із професійних і досвідчених менеджерів і керівників, які мають усвідомлення та відповідні знання положень Конституції МПК і регламенту паралімпійських процедур. Але ніколи наша команда і керівники штабу команди не зазнавали таких відкрито негативних проявів і навіть перешкод по відношенню до українців як представників національного паралімпійського комітету, який є одним із лідерів по розвитку паралімпійського руху і за результатами у паралімпійських видах спорту".

Серед інцидентів виділяють вимогу Оргкомітету зняти національний прапор з будинку проживання спортсменів та постійні заборони на проведення коротких вечірніх зібрань команди.

"Українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх – без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету. Через деякий час після розміщення прапора з'явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. На запитання керівництва команди, чому і на якій конкретній підставі регламенту це зроблено, – відповіді не було. Понад 2 днів представники МПК нам постійно говорили про те, що вони думають над тим, де українській команді буде дозволено вивісити прапор на будинку, де проживає команда. Нарешті прапор України дозволили розмістити там, де його менше видно".

НПК України закцентував увагу на регулярні заборони на проведення коротких вечірніх зібрань української команди.

"Кожного вечора команда збирається на 10–15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підведення підсумків і визначення планів на наступний день. І у зв'язку з цим – кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом".

Також під час нагородження чемпіонки Олександри Кононової представники МПК змусили її зняти сережки із закликом зупинити війну. Раніше сама біатлоністка підтвердила, що отримувала зауваження від організаторів Паралімпійських ігор 2026 через ці сережки.

"На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War". Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор. Олександра Кононова і вся команда нагадують Міжнародному паралімпійському комітету, ЩО МИР І ЖИТТЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ – Є ПРАВОМ ЛЮДИНИ! Більше того, українські спортсмени просять нагадати керівництву МПК, що згідно з Резолюцією Генеральної асамблеї ООН мир для світового людства є однією із головних місій МОК та МПК! А ще українські спортсмени запитують – чи хочуть лідери МПК, щоб вони і їхні сім'ї жили в мирі, без війн?!"

Крім того, в організації повідомили про інцидент із родиною призера змагань з парабіатлону Тараса Радя, у якої вилучили українські прапори та хустки з національним орнаментом під час спроби потрапити на глядацькі трибуни.

"Особливо національну паралімпійську команду України вразив цинічний і протиправний прояв представників МПК та Оргкомітету по відношенню до сім'ї чемпіона і призера XIV Зимової Паралімпіади Тараса Радя. Долаючи російські бомбардування, українська родина паралімпійця Тараса Радя виїхала з Тернопільщини, щоб підтримати його в боротьбі за переможний український результат, а може й, таким чином, врятувала в цей день свої життя від ракетного терору Росії. Сім'я Тараса Радя у складі восьми чоловік сама купила квитки й спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб побачити свого рідного спортсмена у його боротьбі за перемогу. Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК".

Українська сторона вважає ці дії порушенням Конституції МПК та вбачає у них прояв лояльності до паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

"У національній команді України і у Національному паралімпійському комітеті України давно помітили очевидне зростання особливої лояльності МПК до російського і білоруського паралімпійських комітетів та до їхнього державного представництва в міжнародному паралімпійському русі, а також відповідне порушення базових положень Конституції МПК у зв'язку з поновленням їхнього членства в МПК".

Керівництво українського комітету вимагає від МПК повернутися до виконання норм міжнародного права та базових положень паралімпійського руху.

"Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх".

Нагадаємо, раніше президент МПК Ендрю Парсонс заявив про готовність допустити до змагань поранених російських військових на основі демократичного рішення Генеральної асамблеї про скасування дискваліфікації.

А під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор 6 березня в італійській Вероні глядачі освистали появу делегації Росії зі своїм прапором.