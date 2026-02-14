Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Канада розгромила Німеччину та стала третьою півфіналісткою жіночного турніру на Олімпійських іграх-2026

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 20:34
Канада розгромила Німеччину та стала третьою півфіналісткою жіночного турніру на Олімпійських іграх-2026

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбудуться чергові матчі чвертьфіналу жіночого хокейного турніру.

Так, у першому поєдинку ігрового дня збірна Канади впевнено перемогла команду Німеччини, ставши третім півфіналістом турніру.

Останню путівку в півфінал між собою розіграють Фінляндія та Швейцарія.

Зимові Олімпійські ігри-2026
Чвертьфінал, жінки
14 лютого

Канада – Німеччина 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

  • 22:10 Фінляндія – Швейцарія

Нагадаємо, вчора, 13 лютого першими учасницями 1/2 фіналу стали збірні Чехії та США.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

