Канада розгромила Німеччину та стала третьою півфіналісткою жіночного турніру на Олімпійських іграх-2026

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбудуться чергові матчі чвертьфіналу жіночого хокейного турніру.

Так, у першому поєдинку ігрового дня збірна Канади впевнено перемогла команду Німеччини, ставши третім півфіналістом турніру.

Останню путівку в півфінал між собою розіграють Фінляндія та Швейцарія.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Чвертьфінал, жінки

14 лютого

Канада – Німеччина 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

22:10 Фінляндія – Швейцарія

Нагадаємо, вчора, 13 лютого першими учасницями 1/2 фіналу стали збірні Чехії та США.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.