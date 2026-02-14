Канада розгромила Німеччину та стала третьою півфіналісткою жіночного турніру на Олімпійських іграх-2026
У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбудуться чергові матчі чвертьфіналу жіночого хокейного турніру.
Так, у першому поєдинку ігрового дня збірна Канади впевнено перемогла команду Німеччини, ставши третім півфіналістом турніру.
Останню путівку в півфінал між собою розіграють Фінляндія та Швейцарія.
Зимові Олімпійські ігри-2026
Чвертьфінал, жінки
14 лютого
Канада – Німеччина 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
- 22:10 Фінляндія – Швейцарія
Нагадаємо, вчора, 13 лютого першими учасницями 1/2 фіналу стали збірні Чехії та США.
Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.