Збірна Швеції з хокею встановила абсолютний рекорд у стартовій грі ОІ-2026

Збірна Швеції з хокею встановила рекорд Олімпійських ігор за кількістю кидків по воротах в одному матчі.

Півфіналісти Пекіну-2022 здобули перемогу в першому турі над Італією з рахунком 5:2. "Синьо-жовті" в цьому поєдинку завдали 60 кидків по воротах суперника, на що італійці відповіли 22-ма.

Завдяки цьому шведи стали рекордсменами Олімпійських ігор за цим показником. Раніше пальму першості утримували об'єднана команда колишніх країн СРСР і Швейцарія, які в одному поєдинку завдали по 55 кидків у 1992 та 2002 роках відповідно.

Зазначимо, що IIHF почала вести офіційну статистику в 1992 році. У наступному турі Швеція зіграє з Фінляндією, а Італія – проти Словаччини.