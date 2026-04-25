Визначився господар Євро-2028 з легкої атлетики

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 року відбудеться в польській Сілезії. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Європейської легкоатлетичної асоціації в Бірмінгемі.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Вперше за 92-річну історію дорослий чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться в Польщі. Раніше країна була господаркою чемпіонату Європи U23 у 2017 році, Євро-2021 в приміщенні та командного чемпіонату Європи 2019, 2021 і 2023 років.

Євро-2028 стане найбільшою легкоатлетичною подією перед Олімпійськими іграми в Лос-Анджелесі. Турнір відбудеться з 3 по 8 червня на Сілезькому стадіоні.

"Це історичний момент. Сілезія демонструє, що може приймати змагання світового рівня завдяки сильній регіональній підтримці від Польської легкоатлетичної асоціації", – сказав президент Європейської легкоатлетичної асоціації Добромир Карамаринов.

Зазначимо, що Польща посідає шосте місце за кількістю виграних нагород на чемпіонатах Європи з легкої атлетики: 185 медалей, зокрема 59 золотих.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026 року відбудеться в британському Бірмінгемі з 10 по 16 серпня.

