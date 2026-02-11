Мілан-Кортіна. День 5. Супергігант, фінали у двійок та повернення Дмитренко
П'ятий змагальний день зимових Олімпійських ігор 2026 відбудеться в середу, 11 лютого. У цей день розіграють вісім комплектів медалей.
"Чемпіон" анонсує п'ятий день Олімпійських ігор.
Виступи українців 11 лютого
- 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна
- 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км.
У лижному двоборстві розпочнуть свої виступи на Олімпіаді Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець.
Стартують змагання попередніми стрибками з трампліна о 10:10, об 11:00 відбудеться заліковий раунд стрибків, а фінальна лижна гонка на 10 км розпочнеться о 14:45.
Шумбарець отримав другий стартовий номер, а Мазурчук – п'ятий.
- 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки.
У супергіганті виступить Дмитро Шеп'юк, для якого це буде вже другий старт на цій Олімпіаді. Перший пройшов не дуже вдало, українець посів передостаннє місце у швидкісному спуску.
Головним фаворитом на схилі буде швейцарець Марко Оддерматт, який залишився без медалі у швидкісному спуску, тому має брати "своє" в середу.
Дмитро Шеп'юк матиме 39-й стартовий номер серед 42-х учасників.
- 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
Напередодні став відомий старт-лист жіночої індивідуальної в біатлоні. Повернулася в стрій лідер команди Христина Дмитренко, яка пропускала змішану естафету через хворобу. Також вийдуть на дистанцію Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима, для якої це будуть четверті Олімпійські ігри в кар'єрі. Чотири роки тому Джима, як раз в індивідуалці, стала десятою на ОІ в Пекіні, але варто констатувати, що зараз ветеран української збірної дуже далека від тієї форми, що дозволить зачепитися тут бодай за топ-30.
Серед українок найкращий результат цього сезону у Христини Дмитренко – 21 місце в Нове-Мєсто.
Фаворитом дистанції букмекери називають лідерку загального заліку Кубку світу Лу Жанмонно.
- 18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)
- 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2).
Українська двійка у складі Олени Стецьків та Олександри Мох спробує поборотися у двох заїздах за місця поблизу подіуму.
Найкращим результатом у шести тренувальних заїздах було п'яте місце, саме під цим номером український дует стартуватиме у першому заїзді у фіналі.
Переможець визначиться за сумою двох заїздів.
- 18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
- 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
А ось у чоловіків Україна представлена двома командами: Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.
За шість тренувальних заїздів українці жодного разу не потрапили до першої десятки, тому очікувати тут можна боротьбу за те, щоб не зайняти останнє місце серед 17 дуетів.
У першому заїзді наші двійки отримали 13-й (Гой/Качмар) та 14-й (Марциновський/Бабура) стартові номери.
Переможець визначиться за сумою двох заїздів.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки
- 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
- 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
- 15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2
- 19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
- 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)
- 20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма
- 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
Повний розклад дня 11 лютого
- 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна
- 11:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 1)
- 12:00. Фрістайл. Могул, жінки (кваліфікація 2)
- 12:27. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 2)
- 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки
- 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
- 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
- 15:15. Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 1
- 15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2
- 17:40. Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A)
- 18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)
- 18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
- 19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
- 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Італія. Груповий етап (сесія 1)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Німеччина. Груповий етап (сесія 1)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – США. Груповий етап (сесія 1)
- 20:05. Керлінг. Чоловіки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 1)
- 20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
- 20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма
- 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
- 21:27. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
- 22:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Італія, груповий етап (B)