Мілан-Кортіна. День 5. Супергігант, фінали у двійок та повернення Дмитренко

П'ятий змагальний день зимових Олімпійських ігор 2026 відбудеться в середу, 11 лютого. У цей день розіграють вісім комплектів медалей.

"Чемпіон" анонсує п'ятий день Олімпійських ігор.

Виступи українців 11 лютого

11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна

Лижне двоборство. Стрибки з трампліна 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км.

У лижному двоборстві розпочнуть свої виступи на Олімпіаді Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець.

Стартують змагання попередніми стрибками з трампліна о 10:10, об 11:00 відбудеться заліковий раунд стрибків, а фінальна лижна гонка на 10 км розпочнеться о 14:45.

Шумбарець отримав другий стартовий номер, а Мазурчук – п'ятий.

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки.

У супергіганті виступить Дмитро Шеп'юк, для якого це буде вже другий старт на цій Олімпіаді. Перший пройшов не дуже вдало, українець посів передостаннє місце у швидкісному спуску.

Головним фаворитом на схилі буде швейцарець Марко Оддерматт, який залишився без медалі у швидкісному спуску, тому має брати "своє" в середу.

Дмитро Шеп'юк матиме 39-й стартовий номер серед 42-х учасників.

15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки

Напередодні став відомий старт-лист жіночої індивідуальної в біатлоні. Повернулася в стрій лідер команди Христина Дмитренко, яка пропускала змішану естафету через хворобу. Також вийдуть на дистанцію Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима, для якої це будуть четверті Олімпійські ігри в кар'єрі. Чотири роки тому Джима, як раз в індивідуалці, стала десятою на ОІ в Пекіні, але варто констатувати, що зараз ветеран української збірної дуже далека від тієї форми, що дозволить зачепитися тут бодай за топ-30.

Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олена Городна разом із прапором України та тренерами збірної Getty Images

Серед українок найкращий результат цього сезону у Христини Дмитренко – 21 місце в Нове-Мєсто.

Фаворитом дистанції букмекери називають лідерку загального заліку Кубку світу Лу Жанмонно.

18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)

Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1) 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2).

Українська двійка у складі Олени Стецьків та Олександри Мох спробує поборотися у двох заїздах за місця поблизу подіуму.

Найкращим результатом у шести тренувальних заїздах було п'яте місце, саме під цим номером український дует стартуватиме у першому заїзді у фіналі.

Переможець визначиться за сумою двох заїздів.

18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)

Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1) 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

А ось у чоловіків Україна представлена двома командами: Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.

За шість тренувальних заїздів українці жодного разу не потрапили до першої десятки, тому очікувати тут можна боротьбу за те, щоб не зайняти останнє місце серед 17 дуетів.

У першому заїзді наші двійки отримали 13-й (Гой/Качмар) та 14-й (Марциновський/Бабура) стартові номери.

Переможець визначиться за сумою двох заїздів.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки

🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км

🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки

🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки 15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2

🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2 19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)

🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2) 20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма

🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

Читайте також : Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл

Повний розклад дня 11 лютого