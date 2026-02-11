Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Мілан-Кортіна. День 5. Супергігант, фінали у двійок та повернення Дмитренко

Владислав Дудка — 11 лютого 2026, 01:00
Getty Images
Мілан-Кортіна. День 5. Супергігант, фінали у двійок та повернення Дмитренко

П'ятий змагальний день зимових Олімпійських ігор 2026 відбудеться в середу, 11 лютого. У цей день розіграють вісім комплектів медалей.

"Чемпіон" анонсує п'ятий день Олімпійських ігор.

Виступи українців 11 лютого

  • 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна
  • 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км.

У лижному двоборстві розпочнуть свої виступи на Олімпіаді Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець.

Стартують змагання попередніми стрибками з трампліна о 10:10, об 11:00 відбудеться заліковий раунд стрибків, а фінальна лижна гонка на 10 км розпочнеться о 14:45.

Шумбарець отримав другий стартовий номер, а Мазурчук – п'ятий.

Читайте також :
Лижне двоборство на зимових Олімпійських іграх-2026. Прев’ю
  • 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки.

У супергіганті виступить Дмитро Шеп'юк, для якого це буде вже другий старт на цій Олімпіаді. Перший пройшов не дуже вдало, українець посів передостаннє місце у швидкісному спуску.

Головним фаворитом на схилі буде швейцарець Марко Оддерматт, який залишився без медалі у швидкісному спуску, тому має брати "своє" в середу.

Дмитро Шеп'юк матиме 39-й стартовий номер серед 42-х учасників.

Читайте також :
Божевілля Вонн, Одерматт проти всього світу. Прев’ю гірськолижних змагань Олімпіади-2026
  • 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки

Напередодні став відомий старт-лист жіночої індивідуальної в біатлоні. Повернулася в стрій лідер команди Христина Дмитренко, яка пропускала змішану естафету через хворобу. Також вийдуть на дистанцію Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима, для якої це будуть четверті Олімпійські ігри в кар'єрі. Чотири роки тому Джима, як раз в індивідуалці, стала десятою на ОІ в Пекіні, але варто констатувати, що зараз ветеран української збірної дуже далека від тієї форми, що дозволить зачепитися тут бодай за топ-30.

Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олена Городна разом із прапором України та тренерами збірної
Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олена Городна разом із прапором України та тренерами збірної
Getty Images

Серед українок найкращий результат цього сезону у Христини Дмитренко – 21 місце в Нове-Мєсто.

Фаворитом дистанції букмекери називають лідерку загального заліку Кубку світу Лу Жанмонно.

Читайте також :
Відео Фото Італійський допінг, норвезький скандал та амбітні українські ветерани. Прев’ю біатлону на Олімпіаді-2026
  • 18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)
  • 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2).

Українська двійка у складі Олени Стецьків та Олександри Мох спробує поборотися у двох заїздах за місця поблизу подіуму.

Найкращим результатом у шести тренувальних заїздах було п'яте місце, саме під цим номером український дует стартуватиме у першому заїзді у фіналі.

Переможець визначиться за сумою двох заїздів.

  • 18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
  • 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)

А ось у чоловіків Україна представлена двома командами: Ігор Гой/Назарій Качмар та Даниїл Марциновський/Богдан Бабура.

За шість тренувальних заїздів українці жодного разу не потрапили до першої десятки, тому очікувати тут можна боротьбу за те, щоб не зайняти останнє місце серед 17 дуетів.

У першому заїзді наші двійки отримали 13-й (Гой/Качмар) та 14-й (Марциновський/Бабура) стартові номери.

Переможець визначиться за сумою двох заїздів.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

  • 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки
  • 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
  • 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
  • 15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2
  • 19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
  • 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)
  • 20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма
  • 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
Читайте також :
Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл

Повний розклад дня 11 лютого

  • 11:00. Лижне двоборство. Стрибки з трампліна
  • 11:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 1)
  • 12:00. Фрістайл. Могул, жінки (кваліфікація 2)
  • 12:27. Сноуборд. Хафпайп. Жінки, кваліфікація (спроба 2)
  • 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, чоловіки
  • 14:45. 🥇Лижне двоборство. Гонка на 10 км
  • 15:15. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (15 км), жінки
  • 15:15. Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 1
  • 15:55. 🥇Фрістайл. Могул, жінки. Фінал 2
  • 17:40. Хокей. Чоловіки. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A)
  • 18:00. Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 1)
  • 18:40. Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 1)
  • 19:30. 🥇Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
  • 19:48. 🥇Санний спорт. Жінки, двійки (заїзд 2)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Швеція – Італія. Груповий етап (сесія 1)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Канада – Німеччина. Груповий етап (сесія 1)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Чехія – США. Груповий етап (сесія 1)
  • 20:05. Керлінг. Чоловіки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 1)
  • 20:30. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 1)
  • 20:30. 🥇Фігурне катання. Танці на льоду, довільна програма
  • 20:37. 🥇Санний спорт. Чоловіки, двійки (заїзд 2)
  • 21:27. Сноуборд. Хафпайп. Чоловіки, кваліфікація (спроба 2)
  • 22:10. Хокей. Чоловіки. Швеція – Італія, груповий етап (B)
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік