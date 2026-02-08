Анастасія Меркушина – про непотрапляння на Олімпіаду-2026: Це не привід здаватися

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина висловилась про свою неучасть на Олімпійських іграх-2026.

Свою думку спортсмена виклала в Instagram.

Чемпіонка Європи зізналась, що складно переживає це непотрапляння на Ігри та чомусь постійно згадує одну дитячу історію, коли її мама також не поїхала змагатись на Олімпіаду. Вона не пройшла відбір, була морально виснажена та повернулась додому.

"І саме в той час я, ще маленька, сильно захворіла, з високою температурою, важким станом. І тоді для мене було важливо не те, що мама десь далеко, на змаганнях чи зборах. Для мене було важливо, що вона поруч. Що вона зі мною. Що вона тримає за руку. Зараз я розумію це ще глибше. Не завжди ти там, де хочеш бути. Але дуже часто ти саме там, де ти потрібен", – написала біатлоністка.

Відзначимо, що у минулому мама сестер Ірина Меркушина була професійною біатлоністкою.

Також Меркушина-старша висловилась про свою молодшу сестру, яка представить Україну на Олімпіаді-2026. Анастасія розповіла, що переживатиме за свою рідну душу, шкодуючи, що не може бути поруч із Олександрою.

"Мені справді важко. Я не буду це приховувати. Але це не привід здаватися. Це частина шляху. Частина боротьби. Частина життя, яке вчить триматися навіть тоді, коли боляче. Я продовжую йти далі. І бажаю всім, хто зараз у схожому стані, сили, витримки і віри в себе", – підсумувала Анастасія.

Нагадаємо, що Меркушина-молодша напередодні дебютної Олімпіади розповіла у коментарі Чемпіону про очікування від змагань та чи отримала настанови від сестри, яка вже має олімпійський досвід.

Олександр та інші українські біатлоністи пропустили церемонію відкриття Ігор-2026. Меркушина пояснила, чому їх не було на урочистому заході.

Перші олімпійські медалі 2026 у біатлоні розіграють 8 лютого. У цей день відбудеться змішана естафета, у якій Україна буде представлена у наступному складі: Дмитро Підручний – Віталій Мандзин – Олена Городна – Олександра Меркушина. Естафета розпочнеться о 15:05 (за Києвом).