85 років тому Москва напала на Фінляндію. Військова агресія мала наслідки для Олімпійських ігор, але не для СРСР

Максим Розенко згадує ганебний напад СРСР на Фінляндію і розповідає про наслідки для держави-агресорки...

85 років тому, 30 листопада 1939 року тоталітарна країна СРСР ганебно напала на Фінляндію. Радянські літаки бомбардували мирний Гельсінкі, де з 20 липня по 4 серпня 1940 року повинні були відбутися літні Олімпійські ігри.

Радянсько-фінська війна закінчилася 12 березня 1940 року, а Олімпіаду в Гельсінкі-1940 було скасовано.

Іронія долі в тому, що спочатку ХІІ літні Олімпійські ігри повинні були відбутися в Токіо (з 21 вересня по 6 жовтня 1940 року). Але після нападу Японії в 1937 році на Китай МОК забрав у "Країни сонця, що сходить" проведення і літньої, і зимової Олімпіад.

Постер Олімпійський ігор 1940 року, які мали відбутися в Токіо Вікіпедія

V зимові Олімпійські ігри-1940 повинні був пройти в японському Саппоро. Спочатку Ігри були перенесені у швейцарський Санкт-Моріц, але через розбіжності між швейцарським спортивним комітетом та МОК турнір довелося ще раз переносити. Змагання перенесли до… німецького Гарміш-Партенкірхена (!).

Уже після початку Другої світової війни МОК деякий час ще розглядав можливість замінити Гарміш-Партенкірхен на Гельсінкі й провести у Фінляндії й літні, і зимові Ігри. Але в листопаді 1939 року прийняв остаточне рішення щодо скасування Ігор.

Олімпійський стадіон у Гельсінкі, 1930-ті роки Вікіпедія

Варто зазначити ганебну поведінку керівництва МОК, яка яскраво проявилася після початку Другої світової війни. Навіть після того, як Третій рейх окупував Польщу, Міжнародний олімпійський комітет не ініціював перенесення або скасування Олімпійських ігор у Гарміш-Партенкірхені. Олімпійські ігри було скасовано лише 24 листопада 1939 року з ініціативи Третього рейху, який звинуватив Велику Британію та Францію у відмові від мирних переговорів.

Вам ця лінія поведінки Третього рейху зараз нікого не нагадує?

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А за лічені тижні до початку ІІ Світової війни в червні 1939 року право провести зимову Олімпіаду-1944 виграла Італія. Змагання повинні були відбутися в Кортіна-д’Ампеццо. МОК скасував Ігри тільки в 1941 році, на третій рік Великої війни.

Після її закінчення Німеччина та Японія не були запрошені на зимові Ігри 1948-го у швейцарському Санкт-Моріці та літні в Лондоні.

Скільки разів покарали Німеччину та Радянську Росію

Для Німеччини це був не перший олімпійський бан.

У 1916 році VІ літні Олімпійські ігри повинні були відбутися в Берліні. Рішення було ухвалено Міжнародним олімпійським комітетом 27 травня 1912 року. У столиці Німецької імперії навіть встигли побудувати 16-тисячний стадіон.

Однак влітку 1914 року почалася І Світова війна. МОК, який на той час очолював француз П’єр де Кубертен, відредагував на це не відразу. У перші місяці запеклих боїв багатьом здавалося, що війна не буде тривати довго й Олімпіаду вдасться провести. Можливо, навіть у Берліні. Але, як ми знаємо з історії, Перша світова закінчилася в листопаді 1918 року.

Олімпійські ігри в Берліні-1940 були скасовані й від них залишився лише порядковий номер (на літніх Олімпійських іграх номера лишаються навіть на скасованих турнірах).

VІІ літні Олімпійські ігри-1920 пройшли в бельгійському Антверпені.

Веймарська республіка (тогочасна назва Німеччини) отримала олімпійський бан разом зі своїми союзниками по Першій світовій війні (привіт білорусам) – Угорщиною, Австрією, Туреччиною і Болгарією). До них приєдналася і Радянська Росія (СРСР країна почала називатися в 1922 році) – за розв’язану напередодні польсько-російську війну. МОК просто проігнорував заявку від неї на участь в Іграх 8 атлетів.

Не було Німеччини й на VІІІ Олімпійських іграх у Парижі-1924.

Підкреслимо: Німеччину, яку було визнано винною в розв’язанні І Світовій війні, спочатку лишили права проводити Ігри-1916, а після закінчення війни дали бан ще на 8 років (два олімпійських цикли).

З часом МОК змінив ставлення до Веймарської республіки, нагадаю, нацисти прийдуть до влади в Німеччині в 1933 році). Німці виступили на зимовій та літній Олімпіадах 1928-го та 1932-го, і вже при нацистському режимі приймали Олімпіаду 1936 року.

Зимові Ігри Третій Рейх провів з 6 по 16 лютого 1936 року в Гарміш-Партенкірхен, літні з 1 по 16 серпня 1936 року в Берліні.

Наступної Олімпіади світові довелося чекати довгих 12 років...

Які тенденції ми бачимо? Країни-агресори напередодні війн традиційно подають заявки на проведення Олімпійських ігор. Це Німецька імперія 1916 року та нацистська Німеччина 1936-го, Японія-1940, Італія-1944 та Росія-2014.

Навіть Білорусь у 2019 році прийняла в Мінську ІІ Європейські ігри (масштаб країни не дозволяє замахнутися на Олімпіаду). У період розквіту мілітаризму тоталітарні країни традиційно роблять спроби підняти свій авторитет у світі через проведення глобальних спортивних турнірів.