Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Норвежці та французи серед фаворитів: прогноз букмекерів на індивідуальну гонку

Станіслав Лисак — 10 лютого 2026, 09:41
Норвежці та французи серед фаворитів: прогноз букмекерів на індивідуальну гонку
Мартін Улдаль
Getty Images

Сьогодні, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів.

Фаворитом змагань, на думку ліцензованого букмекера Betking фаворитом змагань є француз Ерік Перро, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 4,22.

Окрім цього за медалі мають поборотися й кілька норвезьких біатлоністів. Зокрема на золото Стурли Легрейда та Йохан-Олав Ботна приймаються ставки 1 до 7, а перемога Мартіна Улдаля оцінюється в кеф 8.

Читайте також :
Відео Мартін Улдаль – безстрашний "сніговик" зі скандинавської глибинки, олімпійська надія Норвегії

Єдиний українець, на якого можна зробити свій вибір – Дмитро Підручний, чия перемога вважається вкрай неочевидною, з коефіцієнтом 150.

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на гонку: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. Початок заїзду – о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що біатлонну програму Олімпійських ігор відкрила змішана естафета. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

Загалом на Іграх-2026 буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту заплановано на 21 лютого.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

МОК відмовився знімати російську медіаменеджерку з ключової для України локації на Олімпіаді-2026
Туницька та Смага – у першій двадцятці після двох заїздів на Олімпіаді-2026
Лердам з олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 1000 метрів
Кожен постріл дуже багато значить: Лесюк – про підготовку до індивідуальної гонки
Намагалися стабілізувати стрільбу: Підручний – про підготовку до індивідуальної гонки на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік