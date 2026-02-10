Норвежці та французи серед фаворитів: прогноз букмекерів на індивідуальну гонку

Сьогодні, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 в Італії відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів.

Фаворитом змагань, на думку ліцензованого букмекера Betking фаворитом змагань є француз Ерік Перро, на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 4,22.

Окрім цього за медалі мають поборотися й кілька норвезьких біатлоністів. Зокрема на золото Стурли Легрейда та Йохан-Олав Ботна приймаються ставки 1 до 7, а перемога Мартіна Улдаля оцінюється в кеф 8.

Єдиний українець, на якого можна зробити свій вибір – Дмитро Підручний, чия перемога вважається вкрай неочевидною, з коефіцієнтом 150.

Нагадаємо, що тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на гонку: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. Початок заїзду – о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що біатлонну програму Олімпійських ігор відкрила змішана естафета. Український квартет у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної посів восьме місце.

Загалом на Іграх-2026 буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту заплановано на 21 лютого.