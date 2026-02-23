Німецька лижниця прокоментувала "крадіжку" її лиж росіянкою Непряєвою

Німецька лижниця Катаріна Хенніг-Доцлер прокоментувала інцидент, що трапився під час 50-кілометрового марафону класикою на Олімпіаді-2026. Тоді "нейтральна" росіянка Дар'я Непряєва під час піт-стопу помилково надягнула не свої лижі, а лижі німкені.

Слова Хенніг-Доцлер наводить NRK.

"Це було дуже дивно. Коли я змінила лижі, то побачила, що це була не та пара. Це була моя третя або четверта пара, тобто не найшвидша. Тоді я зрозуміла, що щось сталося", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, Хенніг-Доцлер вийшла на старт під 12-м номером, Непряєва – під 14-м. Сама росіянка після фінішу зізналася, що не переплутала бокси під час піт-стопу, а була впевнена, що біжить не під 14-м, а під 12-м номером.

Хенніг-Доцлер перетнула фінішну лінію 9-ю, Непряєва – 11-ю. Після цього "нейтральна" спортсменка отримала дискваліфікацію.