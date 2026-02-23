Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Німецька лижниця прокоментувала "крадіжку" її лиж росіянкою Непряєвою

Олег Дідух — 23 лютого 2026, 14:24
Німецька лижниця прокоментувала крадіжку її лиж росіянкою Непряєвою
Катаріна Хенніг-Доцлер
Getty Images

Німецька лижниця Катаріна Хенніг-Доцлер прокоментувала інцидент, що трапився під час 50-кілометрового марафону класикою на Олімпіаді-2026. Тоді "нейтральна" росіянка Дар'я Непряєва під час піт-стопу помилково надягнула не свої лижі, а лижі німкені.

Слова Хенніг-Доцлер наводить NRK.

"Це було дуже дивно. Коли я змінила лижі, то побачила, що це була не та пара. Це була моя третя або четверта пара, тобто не найшвидша. Тоді я зрозуміла, що щось сталося", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, Хенніг-Доцлер вийшла на старт під 12-м номером, Непряєва – під 14-м. Сама росіянка після фінішу зізналася, що не переплутала бокси під час піт-стопу, а була впевнена, що біжить не під 14-м, а під 12-м номером.

Хенніг-Доцлер перетнула фінішну лінію 9-ю, Непряєва – 11-ю. Після цього "нейтральна" спортсменка отримала дискваліфікацію.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Поразка, що розбила не лише серця: канадський фанат розпилив телевізор після фіналу Олімпіади
Саладуха назвала три причини провалу України на Олімпіаді-2026
Сальто Андерссон, травма Вонн і розпач Макграта: драми та розчарування Олімпійських ігор 2026
Від "Дива на льоду" до тріумфу на OI-2026: Нельсон продовжив унікальну сімейну традицію
Абсолютно завалила Олімпійські ігри, – Гераскевич закликав президентку МОК піти у відставку

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік