Таланти, які ми не втримали: українські фігуристи під прапорами інших країн на Іграх-2026

На Зимових Олімпійських іграх 2026 року, що відбуваються в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, українське представництво у фігурному катанні обмежене лише одним спортсменом. Кирило Марсак, 21-річний атлет родом із Херсона, — єдиний український фігурист, який зміг вибороти олімпійську ліцензію на кваліфікаційних змаганнях у Пекіні у вересні.

Утім, Кирило не єдиний українець, кого ми побачимо на льоду міланської арени. Через проблеми з фінансуванням, тренувальними умовами та іншими системними труднощами деякі українські фігуристи обирають шлях переходу до збірних інших країн. Лише цього сезону в міжнародних змаганнях на дорослому рівні виступали вісім спортсменів українського походження під прапорами інших держав.

Чотирьом з них вдалося відібратися на Олімпійські ігри — саме про них і йтиметься далі.

Вадим Колесник – висхідна зірка американських танців на льоду

Емілія Зінґас та Вадим Колесник під час виступу на Олімпійських іграх-2026 Getty Images

Цього змагального сезону танцювальний дует Емілії Зінґас та Вадима Колесника яскраво заявив про себе на міжнародній арені. Срібло та бронза з двох етапів престижної серії гран-прі, вихід у фінал, до якого потрапляють лише шість найкращих дуетів світу, та зрештою срібло чемпіонату США гарантували Вадиму й Емілії місце в олімпійській збірній Сполучених Штатів. Ба більше, участь у чемпіонаті чотирьох континентів – фінальному старті напередодні Олімпіади – завершилася для пари перемогою і, відповідно, першим у кар'єрі "золотом" міжнародних змагань.

Утім, свій спортивний шлях Вадим Колесник розпочинав не в Америці. До 2016 року спортсмен жив і тренувався у Харкові, виступаючи за Україну в парі зі Златою Єфименко під наставництвом Галини Змієвської. Однак задля вдосконалення навичок і кращих перспектив у 2017 році батьки Вадима ухвалили рішення віддати сина до відомого американського тренера Ігоря Шпільбанда.

Саме там Вадим став у пару з Евонлі Нгуєн, з якою у 2020 році здобув перемогу на юніорському чемпіонаті світу. Проте, всупереч прогнозам яскравого майбутнього, Евонлі вирішила завершити спортивну кар'єру, а Вадим протягом двох років не міг знайти нову партнерку. Лише у 2022 році Шпільбанд запропонував йому спробувати покататися з одиночницею Емілією Зінґас.

Згодом в інтерв'ю HBC Колесник зізнався:

"Коли я вперше катався з Емілією, відчув щось особливе. Я зрозумів, що можу бути собою. Вона відкривається так, як я хочу кататися, і саме так з'являється свобода".

Уже за три роки співпраці дует досяг результатів, до яких деякі пари йдуть понад десять років. Сьогодні ж медіа прогнозують для них лідерство в американських танцях на льоду після завершення кар'єри Медісон Чок та Евана Бейтса.

На Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні Колесник разом із Зінґас посіли 5 місце у змаганнях танцювальних пар.

Попри тривале проживання в США й отримання американського громадянства влітку 2025 року, Вадим не забуває про свою Батьківщину.

"Усі рідні в Харкові, за всіх переживаю. Це страшно, коли вони там, а ти тут. Я намагаюся привертати увагу людей до того, що відбувається, але це не те саме, що бути поруч і підтримувати", – коментарі для "Суспільного"

До того ж брат Вадима перебуває на службі в Збройних Силах України, що також спонукає спортсмена відкрито й часто говорити про свою позицію.

Ольга Мікутіна – багаторічна лідерка австрійської збірної

Ольга Мікутіна, чемпіонат Європи-2026 Getty Images

Для Ольги Мікутіної Олімпіада в Мілані стане вже другою в кар'єрі. Фігуристка народилася в Харкові та до 2016 року будувала свою спортивну кар'єру в Україні. Утім, у пошуках кращих тренувальних умов батьки Ольги ухвалили рішення переїхати до Фельдкірха, після чого вона почала представляти Австрію.

Після переходу на дорослий рівень у 2019 році Мікутіна швидко стала найсильнішою фігуристкою країни й без проблем відібралася на великі міжнародні старти — чемпіонати Європи та світу. На передолімпійському чемпіонаті світу 2021 року вона увійшла до топ-10, здобувши для Австрії олімпійську ліцензію. На Іграх у Пекіні Мікутіна зрештою посіла 13 місце.

Минулого року, попри травми, Ольга змогла гідно виступити на світовій першості та вкотре вибороти олімпійський квиток для Австрії. Сьогодні вона тренується й навчається у США, а на міжнародній арені вирізняється серед інших спортсменок завдяки своєму унікальному хореографічному стилю, складним доріжкам кроків і цікавим обертанням. У її активі вже п'ять золотих нагород на національних чемпіонатах, що свідчить про абсолютне домінування Мікутіної в австрійському фігурному катанні.

Як і Вадим Колесник, Ольга Мікутіна намагається підтримувати Україну. Її батько активно залучений до волонтерської діяльності, поєднуючи життя в Польщі та Харкові й займаючись перевезеннями.

Федір Куліш – новий чемпіон Латвії

Федір Куліш під час прокату короткої програми в Мілані-Кортіні-2026 Getty Images

На відміну від багатьох інших фігуристів, Федір Куліш опинився за кордоном не в пошуках кращих тренерів чи вигідніших умов для розвитку кар'єри. Для нього Латвія стала останньою можливістю продовжити займатися улюбленою справою.

Батьки Федора померли у 2019 році внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, а повномасштабна війна згодом стала серйозною перешкодою для повноцінного тренувального процесу в Україні. Саме тому фігурист звернувся до школи фігурного катання "Krystal Ice" з проханням прийняти його до себе.

Під керівництвом Ольги Ковалькової Федір опанував надскладний елемент – лутц у чотири оберти, який сьогодні виконують одиниці у світі.

"В Україні в мене не було багато можливостей змагатися. Досвід, який я здобув у Латвії, дав мені стрімкий прогрес: що більше змагань – то швидше я розвиваюся", – зазначив сам спортсмен в інтерв'ю латвійському виданню.

У 2025 році Федір уперше здобув титул чемпіона Латвії. А роком раніше він доклав чимало зусиль на чемпіонаті світу, де разом із Деніссом Васильєвсом допоміг Латвії вибороти другу олімпійську квоту в чоловічому одиночному катанні.

До останнього залишалося невідомим, чи зможе спортсмен виступити на Олімпійських іграх, адже однією з головних вимог є наявність громадянства країни, яку представляє атлет. Через цю умову збірна США, наприклад, втратила свою найсильнішу пару — Алісу Єфімову та Мішу Мітрофанова, оскільки Аліса не встигла отримати паспорт.

Федору Кулішу в цьому плані пощастило більше: наприкінці грудня 2025 року він офіційно став громадянином Латвії, що зрештою відкрило для нього дорогу на Олімпіаду в Мілані.

Ексукраїнець невдало виступив у Мілані. За результатами короткої (обов'язкової) програми, Куліш посів передостанню 28 сходинку та не відібрався в довільну.

Софія Довгаль – польська чемпіонка з українським походженням

Софія Довгаль та Віктор Кулеша у командних змаганнях Олімпійських ігор-2026 Getty Images

Про свою участь у командному турнірі Олімпійських ігор Софія Довгаль дізналася лише за кілька тижнів до старту змагань. Причина проста: на чемпіонаті світу 2025 року танцювальний дует посів місце за межами топ-20 і, таким чином, не зміг гарантувати собі індивідуальну олімпійську квоту.

Водночас на Іграх-2026 для того, аби кваліфіковані збірні могли виступити у повному складі в командному турнірі, надаються п'ять додаткових квот, які можна використати виключно в межах командних змагань. Спершу ці місця були розподілені між Великою Британією, Японією та Францією. Утім, після того, як французька пара отримала основну квоту (від якої відмовився Узбекистан), дві додаткові ліцензії звільнилися та перейшли до Польщі. Таким чином, 19-річна Софія Довгаль та її партнер, 22-річний Віктор Кулеша, отримали шанс уперше в кар'єрі поїхати на Олімпійські ігри.

Як і більшість спортсменів, про яких ішлося вище, свій шлях у фігурному катанні Софія розпочинала в Україні – на одеській льодовій арені. За кілька років виступів у танцях на льоду вона встигла спробувати себе в дуетах з Іваном Мельником та Іваном Качуром, утім жодна з цих співпраць не була тривалою.

У 2019 році під час спортивних зборів у Польщі фігуристка, яка на той момент залишалася без партнера, познайомилася з польським танцюристом Віктором Кулешею. Уже з наступного сезону дует почав представляти Польщу на міжнародній арені.

За три роки виступів на дорослому рівні Софія та Віктор тричі брали участь у чемпіонатах Європи та одного разу – в чемпіонаті світу. Крім того, протягом останніх двох сезонів вони впевнено здобувають золото на польському чемпіонаті з фігурного катання, який відбувається в межах чемпіонату чотирьох націй.

Втрачені таланти

Історії Вадима Колесника, Ольги Мікутіної, Федора Куліша та Софії Довгаль – це не поодинокі випадки й не збіг обставин. Це системна реальність українського фігурного катання, у якій талановиті спортсмени змушені шукати можливості за кордоном, аби просто мати шанс на розвиток і стабільну кар'єру.

На Олімпіаді-2026 ми бачимо їх під прапорами інших держав, але кожен їхній вихід на лід водночас буде нагадуванням про те, скільки потенціалу втратив український спорт. І поки проблеми залишаються невирішеними, список "наших" спортсменів у чужих збірних, на жаль, лише зростатиме.

Де та коли дивитись змагання з фігурного катання?

Змагання з фігурного катання транслюються на телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2 і на майданчиках Суспільне Спорт. Детальніше про прямі трансляції Олімпійських ігор-2026 читайте за посиланням.