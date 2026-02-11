Вадим Колесник: батько втратив бізнес, брат служить в ЗСУ, а він у 16 років переїхав у США та на весь світ говорить про війну в Україні

Він міг бути головною зіркою українського фігурного катання, але на Олімпійських іграх 2026 представляє команду США. Ще й як! У ритмічному танці в парі з Емілеєю Зінгас посів 6-те місце з рекордним для себе результатом 83,53 бала.

А у середу, 11 лютого, о 20:30 за київським часом на дует чекає фінальний виступ у довільному танці, за підсумком якого і визначаться медалісти Олімпіади-2026.

Розповідаємо про харків'янина Вадима Колесника, який у 15 років перебрався до США, отримав громадянство, але продовжив підтримувати Україну.

Важкий переїзд в США

У 2016 році 14-річний Колесник отримав неймовірну можливість – працювати з Ігорем Шпільбандом – видатним тренером, який виховав низку олімпійських призерів та чемпіонів (у Ванкувері-2010 "золото" та "срібло" здобули його вихованці Тесса Верчу/Скотт Моїр та Меріл Деві/Чарлі Вайт).

Невдовзі Вадим повернувся в Україну, щоб відсвяткувати 15-річчя, однак знову поїхати в Америку не зміг – йому відмовили у повторному в'їзді в США через візові проблеми.

У лютому 2017 року Колесник таки отримав довгострокову візу для тренувань та перебрався у Сполучені Штати. Сам – мамі у в'їзді відмовили. І лише близько трьох років тому вона зуміла переїхати до свого сина. Але інші члени родини залишилися в Україні.

А що Вадим? До 18 років мешкав разом зі своєю минулою партнеркою в танцях на льоду Ейвонлі Нгуєн, а згодом отримав власне житло в Детройті. У 2025 році Колесник став громадянином США.

"Вони так пишаються мною, особливо мій тато. Мама не дуже підтримувала мою мрію про фігурне катання, а тато завжди був за неї. Він відправив мене до США, щоб я здійснив свою мрію. Мама хотіла, щоб я обрав інший шлях, щось безпечніше, але тато знав, коли я ріс, що я краще піду кататися на ковзанах, ніж робитиму щось інше", – згадував Вадим.

Як на Колесника вплинула війна

"Коли війна тільки почалася, це кардинально вплинуло на моє життя, особливо на моє життя в спорті. Я намагався вилити всі почуття, всі емоції в катання, але це не найкращий спосіб тренуватися. Я так сильно хотів бути успішним", – казав Колесник.

Від Росії постраждала і його родина – батько втратив бізнес з виробництва побутової техніки та освітлення. А старший брат Ігор ще у 2022 році долучився до лав Збройних Сил України.

"Треба пам'ятати, що ця війна дуже близька його серцю. Щодня йому надсилають відео й повідомлення про друзів, які загинули або були поранені. Це нелегко. Протягом останніх чотирьох років щодня на ньому лежить величезний тягар", – розповідала його партнерка.

Сам Колесник всі чотири роки не міг зустрітися зі своєю родиною. Це вдалося лише завдяки Олімпійським іграм в Мілані. Коли Вадим кваліфікувався на головний старт чотириріччя, вирішив зібрати кошти на GoFundMe, щоб члени його сім'ї могли поїхати на Олімпіаду.

Загалом вдалося назбирати понад 25 тисяч доларів. Та, на жаль, всією родиною зібратися не вийшло – батько і брат залишилися в Україні, а мати вирішила не покидати США – повернення до Америки могло б стати проблемою.

"Наш адвокат порадив нам, що це не найкраща ідея. У неї є віза та всі необхідні документи, але вони чули історії про людей, у яких були всі необхідні документи, щось траплялося, і їм все одно відмовляли у в'їзді", – пояснила Зінгас.

Тож цілком логічно, що український фігурист говорить про війну в Україні та виступає проти повернення росіян до міжнародного спорту:

"Для мене вони терористична країна. Вони щодня вбивають українців. Поки війна не закінчиться, їм немає місця (на міжнародних турнірах – прим.)".

Читайте також : Ексклюзив Росіяни атакували в соцмережах українського фігуриста напередодні його виступу на Олімпіаді

"Він дуже сильно підтримує Україну. Публікує в соцмережах пости в підтримку, відео з обстрілами. На рахунок донатів чи зборів, чесно кажучи, не знаю, але він дуже багато публікує і дуже підтримує Україну", – ексклюзивно для Чемпіона розповіла представниця України в танцях на льоду Марія Пінчук.

Шлях до Олімпіади-2026

Після переїзду в США Вадим виступав у парі з Ейвонлі Нгуєн. Вони разом ставали чемпіонами юнацького чемпіонату світу 2020 в Таллінні та вигравали срібну медаль у фіналі юнацького Гран-прі сезону-2019/20.

Проте на тому їхня співпраця завершилася. А далі були тривалі пошуки нової партнерки. Нею у 2022 році стала американка з кіпрським корінням Емілея Зінгас.

"Коли я вперше катався з Емілеєю, я відчув щось особливе. Я відчув, що можу бути собою. Вона відкривається так, як я хочу кататися, і саме так це й виходить – свобода", – розповідав Колесник невдовзі після дебюту з новою партнеркою.

"Я взагалі ніколи не каталася з кимось на льоду. Навіть тримати його за руку спочатку було дуже дивно. Але я досить швидко звикла", – додала сама Емілея.

Зрештою, найбільші успіхи новоспеченої пари припали саме на цьогорічний сезон-2025/26. Вже на першому для себе турнірі Колесник та Зігнас вибороли "срібло" на CS Kinoshita Group Cup 2025.

Потім фінішували другими на Кубку Китаю. Ще за місяць здобули "бронзу" на Finlandia Trophy 2025, кваліфікувавшись до фіналу Гран-прі 2025/26, де посіли шосту сходинку.

2026 рік почався зі срібної медалі на чемпіонаті США, що й дозволили парі кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2026. А вже за два тижні Колесник та Зінгас стали чемпіонами чемпіонату чотирьох континентів.

І так, Вадим Колесник та Емілея Зінгас стали більше, ніж партнерами одне одного в танцях на льоду – вони стали партнерами в житті та нещодавно підтвердили ЗМІ, що зустрічаються.

…

"Наші родини знайомі, ми з ним катались в одній групі у дитинстві. А потім він переїхав в Америку. Ми не спілкуємось на постійній основі, але я бачу зараз його результати, і це вражає. Звісно, хотілося б, мати такого спортсмена в нашій збірній, але я гадаю, що там у нього більше можливостей", – розповіла Марія Пінчук.

Вадим Колесник продовжує підтримувати нашу країну, говорити про війну, яку розв'язала Росія. Але… Те, що він змінив громадянство – серйозна втрата для українського спорту.

І тому Україні необхідно боротися за молодих спортсменів, що через війну виїхали за кордон. Можливо, хтось з них, так само як Вадим, вийде на Олімпійські ігри та боротиметься за перемогу. Але вже під українським прапором.