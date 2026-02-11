Українська правда
Канадська шорт-трекістка з інвалідністю здобула срібло на Олімпіаді-2026

Богдан Войченко — 11 лютого 2026, 00:03
Історія Флоренс Брюнель це приклад того, як сила характеру та наполегливість можуть зламати будь-які стереотипи у великому спорті.

22-річна шорт-трекістка з Квебеку, яка народилася без пальців на лівій руці, стала срібною призеркою Олімпійських ігор-2026 у складі збірної Канади в змішаній естафеті. Її успіх уже називають одним із найбільш надихаючих моментів цих Ігор.

У вівторок, 10 лютого, на Олімпіаді в Італії відбувся фінал змішаної естафети з шорттреку. За медалі боролися Італія, Канада, Бельгія та Китай. Перемогу здобула команда господарів з результатом 2:39.019, канадці фінішували другими, а бронзові нагороди виборола збірна Бельгії.

Для Брюнель це срібло має особливу ціну. На Олімпіаді-2022 у Пекіні вона пережила болісну дискваліфікацію, яка стала серйозним ударом на початку її кар'єри на найвищому рівні. Минуло чотири роки, і тепер вона повернулася вже не просто учасницею, а олімпійською призеркою.

Виступ Флоренс також підкреслив глибину та адаптивність канадської програми з ковзанярського спорту, яка цілий рік готує спортсменів на базах в Онтаріо. У Канаді шорттрек залишається одним із найпопулярніших зимових видів спорту – як на дитячому, так і на елітному рівні.

Раніше повідомлялося, що італійська шорт-трекістка встановила унікальний світовий рекорд, ставши першою жінкою в історії, яка вигравала олімпійські медалі на шести Олімпійських іграх поспіль.

