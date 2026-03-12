МПК прокоментував заяву НПК України про систематичний тиск на спортсменів

Міжнародний паралімпійський комітет відреагував на заяву Національного паралімпійського комітету України щодо систематичного тиску на спортсменів та тренерів під час зимових Ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Про це повідомляє Associated Press.

Керівник відділу брендів і комунікацій МПК Крейг Спенс повідомив, що організація була здивована заявою українського комітету.

"Ми здивовані цим, оскільки не отримували від них жодних відгуків під час щоранкових зустрічей керівників делегацій. Крім того, ми не отримали від них жодної інформації через офіційні чи неофіційні канали, що існують у селищі. Там багато співробітників цих Ігор і багато співробітників МПК, але ми дізналися про це лише через ЗМІ".

Нагадаємо, раніше президент МПК Ендрю Парсонс заявив про готовність допустити до змагань поранених російських військових на основі демократичного рішення Генеральної асамблеї про скасування дискваліфікації.

А під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор 6 березня в італійській Вероні глядачі освистали появу делегації Росії зі своїм прапором.