Прикро, що все закінчилося так: Гремо – про завершення виступів на Олімпіаді-2026

Швейцарська фрістайлістка Матільда Гремо прокоментувала травму, через яку завершила свої виступи на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомляє Reuters.

"Це все одно великий успіх, просто прикро, що все закінчилося так. Я просто повинна бути обережною і не можу нахилятися вбік, але це нормально. Я буду відчувати біль деякий час, але нічого не зламано і, думаю, моє тіло не буде надто страждати", – сказала вона.

Під час тренувального стрибка перед фіналом у бігейрі Гремо припустилася помилки, яка призвела до сильного падіння та госпіталізації. Хоча лікарі не виявили переломів, у спортсменки діагностували важкий забій стегна, через що вона була змушена достроково завершити участь в Олімпіаді.

Варто зазначити, що Матільда залишає турнір у статусі тріумфаторки, адже 9 лютого вона здобула "золото" у слоупстайлі. Для Матільди Гремо ця золота медаль стала другою в кар'єрі: першу швейцарка здобула в Пекіні-2022 у слоупстайлі. На рахунку фрістайлістки також срібло зі слоупстайлу в корейському Пхьончхані-2018 та бронза в біг-ейрі в Пекіні-2022.