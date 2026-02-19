Лідерка збірної США з хокею освідчилася відомій ковзанярці під час Ігор в Мілані

Американські спортсменки Гіларі Найт та Бріттані Боу оголосили про заручини на Олімпіаді-2026 в Італії.

Капітанка жіночої хокейної збірної США опублікувала в інстаграмі відео моменту, коли вона стала на одне коліно та простягнула коханій каблучку. Підпис під роликом був символічним:

"Олімпіада нас познайомила, а ця – зробила назавжди".

На кадрах видно, як Боу з усмішкою киває "так", після чого Найт одягає їй каблучку. Емоції, обійми та сльози радості – усе це стало одним із найзворушливіших моментів Ігор.

Нагадаємо, спортсменки вперше зустрілися ще на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані й відтоді разом. Обидві вже заявили, що нинішні Ігри стануть для них останніми. Для Найт це рекордний п'ятий олімпійський турнір у складі жіночої збірної США з хокею.

Відео заручин з'явилося за день до фіналу хокейного турніру, де американки зіграють проти Канади у матчі за золото. Матч відбудеться у четвер, 19 лютого, о 20:10 за Києвом,

Що стосується Боу, вона є дворазовою бронзовою призеркою Олімпіади. Цього року вона двічі зупинялася за крок від медалі – фінішувала четвертою на дистанції 1000 метрів і в командній гонці переслідування. Завершить Ігри вона стартом на 1500 метрів.

До речі, це не перші заручини американських спортсменів на цих Іграх. Раніше гірськолижниця Брізі Джонсон отримала пропозицію просто на фініші в Кортіні після змагань у супергіганті. Її коханий Коннор Воткінс освідчився одразу після гонки.

Раніше повідомлялося, що українська фристайлістка Катерина Коцар також отримала пропозицію руки і серця на Іграх-2026.