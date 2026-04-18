Магучіх запалила в TikTok: чемпіонка записала танцювальне відео під український хіт

Богдан Войченко — 18 квітня 2026, 06:30
Олімпійська чемпіонка та світова зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх знову потішила фанатів активністю в соцмережах, опублікувавши нове відео в TikTok, яке швидко набрало популярності.

На кадрах українка виконує запальні танцювальні рухи та підспівує під трек Альони Омаргалієвої, демонструючи легкий настрій і відмінну форму поза сектором для стрибків у висоту.

Судячи з атмосфери відео, спортсменка проводить час на відпочинку вона знята на пірсі серед піску, що додає ролику теплого вайбу та невимушеності.

@rosya_mag А ви вже чули цей хіт ? @Alena Omargalieva #fyp #rec #ukraine🇺🇦 #trackandfield ♬ оригінальний аудіозапис - ukrmuzz🇺🇦

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Читайте також :
Фото Сон у компанії песиків: Костюк поділилася милим фото перед матчем на турнірі у Руані

Згодом Магучіх поділилася своїми емоціями після перемоги на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка підкорила мережу стильними фото у сукні.

