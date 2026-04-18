Магучіх запалила в TikTok: чемпіонка записала танцювальне відео під український хіт

Олімпійська чемпіонка та світова зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх знову потішила фанатів активністю в соцмережах, опублікувавши нове відео в TikTok, яке швидко набрало популярності.

На кадрах українка виконує запальні танцювальні рухи та підспівує під трек Альони Омаргалієвої, демонструючи легкий настрій і відмінну форму поза сектором для стрибків у висоту.

Судячи з атмосфери відео, спортсменка проводить час на відпочинку – вона знята на пірсі серед піску, що додає ролику теплого вайбу та невимушеності.

Нагадаємо, напередодні Ярослава здобула "золото" на чемпіонаті світу, підкоривши висоту 2,01 метра. Срібну нагороду також виборола українка Юлія Левченко, яка взяла планку на 1,99 метра.

Згодом Магучіх поділилася своїми емоціями після перемоги на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

