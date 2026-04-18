Жах у Лізі чемпіонів Азії: футболіста вирубили ударом "ножицями"
Матч чвертьфіналу Азійської Ліги чемпіонів між Джохором Дарулом та Аль-Ахлі перетворився на справжній шок для гравців і вболівальників після жорсткого епізоду, який завершився серйозним ушкодженням.
Під час одного з моментів гравець малайзійської команди Жайро Да Сілва отримав потужний удар у голову після спроби суперника виконати удар через себе, м'ячем і ногою його зачепивши Алі Маджраші.
Після зіткнення Да Сілва впав на газон і тривалий час не рухався, що викликало паніку серед футболістів.
Деякі гравці одразу почали кликати медиків, інші вступили у словесні сутички, а капітан команди Натчо Інса взяв ситуацію під контроль, підбіг до бровки, емоційно відреагував на затримку допомоги і сам притягнув ноші до постраждалого партнера.
Інцидент мав серйозні наслідки і для винуватця. Алі Маджраші був вилучений з поля, а після матчу не стримував емоцій і з'явився зі сльозами на очах.
Попри драматичний епізод, гра була дограна і завершилася перемогою саудівського клубу з рахунком 2:1, що дозволило Аль-Ахлі вийти до півфіналу турніру.
