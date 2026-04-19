Гімнастика

Російська гімнастка знову потрапила у скандал на церемонії нагородження

Олег Дідух — 19 квітня 2026, 21:29
Російська гімнастка знову потрапила у скандал на церемонії нагородження
Софія Ільтерякова
Getty Images

Російська гімнастка Софія Ільтерякова потрапила у скандал під час церемонії нагородження за підсумками вправ із обручем на етапі Кубку світу в Баку (Азербайджан). Перемогу здобула українка Таїсія Онофрійчук, а росіянка посіла 3 місце.

На подіумі вона, на відміну від Онофрійчук і Стіліани Ніколової, відмовилася потискати руку президенту European Gymnastics Фаріду Гарібову. Згідно з нещодавно оновленими правилами поведінки на церемоніях нагородження, відмова від рукостискання не є порушенням.

Це вже другий випадок у поточному сезоні, коли Ільтерякова потрапляє у скандал на церемонії нагородження. Наприкінці березня вона завоювала срібло у вправах із обручем на Кубку світу в Софії (Болгарія), поступившись лише тій же Онофрійчук.

На церемонії нагородження вона повернулася спиною до українського прапору в момент виконання гімну України. Українська федерація гімнастики (УФГ) після цього вимагала позбавити Ільятерякову нейтрального статусу.

