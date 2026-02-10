"Я ні про що не шкодую". Вонн вперше прокоментувала своє жахливе падіння на Олімпіаді

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вперше прокоментувала своє важке падіння в швидкісному спуску на зимовій Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо.

Відповідний пост 41-річна спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Моя олімпійська мрія завершилася не так, як я мріяла. Це була не казка, а реальне життя. Я наважилася мріяти та важко працювати, щоби ця мрія здійснилася. Але в швидкісному спуску різниця між оптимальною гоночною лінією та катастрофічною травмою може становити 5 дюймів.

Моя гоночна лінія просто була на 5 дюймів вищою, ніж потрібно було. Рука зачепилася за ворота, мене розвернуло, і це призвело до падіння. Моя передня хрестоподібна зв'язка та попередні травми тут ні до чого.

На жаль, я зазнала складного перелому гомілки. Зараз кістка стабільна, проте знадобляться численні операції, щоби її полагодити. Не зважаючи на інтенсивний біль, який я відчувала, я ні про що не шкодую. Стояти в стартових воротах – це було неймовірне відчуття, яке я ніколи не забуду. Усвідомлення того, що я стояла там із шансами виграти, уже саме по собі є перемогою. І я знала, що брати участь у гонці – це ризик. Цей спорт завжди був і завжди буде небезпечним.

Я спробувала. Я мріяла. Сподіваюся, що з моєї історії ви винесете те, у вас усіх є сміливість мріяти. Життя занадто коротке, щоби відмовлятися від своїх шансів. Бо єдина поразка – це не спробувати. Я вірю в вас так само, як ви вірили в мене", – написала американка.