Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

"Я ні про що не шкодую". Вонн вперше прокоментувала своє жахливе падіння на Олімпіаді

Олег Дідух — 10 лютого 2026, 02:20
Я ні про що не шкодую. Вонн вперше прокоментувала своє жахливе падіння на Олімпіаді
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн вперше прокоментувала своє важке падіння в швидкісному спуску на зимовій Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо.

Відповідний пост 41-річна спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Моя олімпійська мрія завершилася не так, як я мріяла. Це була не казка, а реальне життя. Я наважилася мріяти та важко працювати, щоби ця мрія здійснилася. Але в швидкісному спуску різниця між оптимальною гоночною лінією та катастрофічною травмою може становити 5 дюймів.

Моя гоночна лінія просто була на 5 дюймів вищою, ніж потрібно було. Рука зачепилася за ворота, мене розвернуло, і це призвело до падіння. Моя передня хрестоподібна зв'язка та попередні травми тут ні до чого.

На жаль, я зазнала складного перелому гомілки. Зараз кістка стабільна, проте знадобляться численні операції, щоби її полагодити. Не зважаючи на інтенсивний біль, який я відчувала, я ні про що не шкодую. Стояти в стартових воротах – це було неймовірне відчуття, яке я ніколи не забуду. Усвідомлення того, що я стояла там із шансами виграти, уже саме по собі є перемогою. І я знала, що брати участь у гонці – це ризик. Цей спорт завжди був і завжди буде небезпечним.

Я спробувала. Я мріяла. Сподіваюся, що з моєї історії ви винесете те, у вас усіх є сміливість мріяти. Життя занадто коротке, щоби відмовлятися від своїх шансів. Бо єдина поразка – це не спробувати. Я вірю в вас так само, як ви вірили в мене", – написала американка.

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді, де ще раз упала.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 травма Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

Батько легендарної Вонн зробив кардинальну заяву щодо її подальшої кар'єри
Стало відомо, яку травму отримала Вонн внаслідок жахливого падіння на Олімпіаді-2026
Шокуюче падіння Вонн, відхилений протест росіянина. Підсумки лижного дня на Олімпіаді-2026
Джонсон – олімпійська чемпіонка в швидкісному спуску, Вонн жахливо впала
Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік