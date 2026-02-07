Українська фристайлістка Коцар посіла 13 місце у першій кваліфікації на Олімпіаді-2026

Українська фристайлістка Катерина Коцар взяла участь у першій кваліфікації у жіночому слоупстайлі. Наша спортсменка змагалася під 23 номером.

За перший виступ Коцар отримала оцінку 36.03 бала та посіла 13 місце перед заключним виступом у першому раунді кваліфікації. Попереду українку очікує ще одна спроба.

Другий відбір розпочинається о 12:35 за київським часом. Зазначимо, що до фіналу у жіночому слоупстайлі пройдуть 12 найкращих фристайлісток за підсумками двох спроб.

Слідкуйте за текстовою трансляцією другого змагального дня на Олімпійських іграх 2026.

Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.