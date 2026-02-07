ОІ-2026. День 2. Анонс виступів українців та повний розклад дня

Дочекалися! У п'ятницю, 6 лютого, відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпійських Ігор, тож настав час "вмикатися" у процес слідкування за виступами українських спортсменів та зірок світового спорту.

Віднині "Чемпіон" буде анонсувати усі події, що відбудуться на спортивних аренах на півночі Італії, звісно ж, виокремлюючи старти українських олімпійців.

Виступи українців 7 лютого

Уже в суботу будуть розіграні перші комплекти медалей в п'яти дисциплінах. Українці візьмуть участь у двох фіналах.

11:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)

12:35. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)

У цьому виді дебютує на Олімпіаді Катерина Коцар, яка виконає дві спроби у кваліфікації слоупстайлу. Зазначимо, що для України це перший виступ у фристайлі на Олімпійських іграх.

Катерина у цьому сезоні посіла 17 місце в загальному заліку Кубку світу і записала на своє ім'я першу історичну медаль – "срібло" на грудневому етапі в Стімбоуті (США).

За регламентом змагань до фіналу вийдуть найкращі 12 спортсменок за сумою двох спроб.

12:30. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск

Тут стартує наш Дмитро Шеп`юк. Ліцензії у цей вид розподілялись в останній момент, але вже є стартовий лист на суботу й українець там присутній!

Дмитро став наймолодшим спортсменом у складі збірної України на цій Олімпіаді. На момент старту йому буде 20 років і 97 днів. Схил дня нашого спортсмена максимально знайомий, адже менш як місяць тому він переміг на цій же трасі в слаломі на юніорських змаганнях!

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)

У скіатлоні на дистанції 20 км стартують одразу четверо українок: Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль.

Скіатлон – це змагання, де спортсмени спочатку долаються гонку класичним стилем, а потім – вільним (коньковим) стилем.

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)

19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)

В одиночних заїздах візьмуть участь Андрій Мандзій та Антон Дукач. Обидва спортсмени мають на двох сім виступів на Олімпіадах, тому добре знають свою справу. Щоправда, сподіватися на перемогу тут певно не варто. На офіційних тренуваннях, що відбувались напередодні, українці вище сьомого місця не підіймалися.

У цьому виді перемогу здобуде найкращий спортсмен за сумою чотирьох заїздів. Фінальні спроби відбудуть у неділю ввечері.

О 14:30 також розпочнуться офіційні тренувальні заїзди у жінок, де Україну представляють Юліанна Туницька та Олена Смага.

Де дивитися?

Офіційним мовником ОІ є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали:

12:30. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск. Хто дасть виклик Одерматту?

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км). Дебют українок і шведський фаворитизм.

17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м

21:00. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал

21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

Повний розклад дня:

11:05. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – Канада. Попередній етап (сесія 7)

11:05. Керлінг. Змішані пари. Швейцарія – Швеція. Попередній етап (сесія 7)

11:30. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)

12:30. 🥇Гірські лижі. Чоловіки. Швидкісний спуск

12:35. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)

13:10. Хокей з шайбою. Жінки. Німеччина – Японія. Попередній етап (група B).

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки, скіатлон (10 км+10 км)

15:00. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 1)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Естонія – Норвегія. Попередній етап (сесія 8)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Чехія – Корея. Попередній етап (сесія 8)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Швеція – Італія. Попередній етап (сесія 8)

15:35. Керлінг. Змішані пари. Велика Британія – США. Попередній етап (сесія 8)

15:40. Хокей з шайбою. Жінки. Швеція – Італія. Попередній етап (група B).

16:05. Фрістайл. Чоловіки. Слоупстайл (кваліфікація, спроба 2)

17:00. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м

17:40. Хокей з шайбою. Жінки. США – Фінляндія. Попередній етап (група A).

18:00. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)

19:32. Санний спорт. Чоловіки. Одинаки (спроба 1)

19:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Нормальний трамплін (раунд 1)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Корея – США. Попередній етап (сесія 9)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Канада – Естонія. Попередній етап (сесія 9)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Чехія – Швейцарія. Попередній етап (сесія 9)

20:05. Керлінг. Змішані пари. Норвегія – Італія. Попередній етап (сесія 9)

20:30. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)

20:45. Фігурне катання. Командні змагання. Одинаки (чоловіки, коротка програма)

20:52. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 2)

21:00. 🥇Стрибки з трампліна. Жінки, нормальний трамплін. Фінал

21:15. 🥇Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 3)

22:10. Хокей з шайбою. Жінки. Швейцарія – Канада. Попередній етап (група A).

23:05. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду (довільна програма)