Хочеться плакати від щастя: Коцар – про виступ на Олімпійських іграх

Українська фрістайлістка Катерина Коцар оцінила свій виступ у кваліфікації жіночого слоупстайлу на Олімпійських іграх 2026, де їй не вистачило декілька балів для виходу у фінал.

Про це спортсменка розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

"Знаєте, що я вам скажу? Дійсно, виступати на Олімпійських іграх – це не на Кубках світу, на Кубках Європи. Це абсолютно інші емоції, враження і відчуття. Я переповнена емоціями, враженням і чесно хочеться плакати від щастя. Я стараюсь не пронозувати собі результати, тому що я, звісно хотіла в фінал, але якби я дуже багато про це думала, то я би зараз сумувала. А я концентруюсь лише на тому, щоб проїхати гарно свій проїзд. І мені це вдалось. Тому я дуже рада", – сказала Коцар.

Нагадаємо, що у першій спробі Катерина Коцар посіла 13 місце серед 26 учасниць кваліфікації. Після другого виступу українка не змогла піднятися вище, фінішувавши на 14 місці. Зазначимо, що до фіналу виходило 12 фрістайлісток.

