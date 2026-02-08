Хочеться плакати від щастя: Коцар – про виступ на Олімпійських іграх

Українська правда
Олександр Булава — 8 лютого 2026, 12:36
Катерина Коцар
Ski Federation of Ukraine

Українська фрістайлістка Катерина Коцар оцінила свій виступ у кваліфікації жіночого слоупстайлу на Олімпійських іграх 2026, де їй не вистачило декілька балів для виходу у фінал.

Про це спортсменка розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

"Знаєте, що я вам скажу? Дійсно, виступати на Олімпійських іграх – це не на Кубках світу, на Кубках Європи. Це абсолютно інші емоції, враження і відчуття. Я переповнена емоціями, враженням і чесно хочеться плакати від щастя.

Я стараюсь не пронозувати собі результати, тому що я, звісно хотіла в фінал, але якби я дуже багато про це думала, то я би зараз сумувала. А я концентруюсь лише на тому, щоб проїхати гарно свій проїзд. І мені це вдалось. Тому я дуже рада", – сказала Коцар.

Нагадаємо, що у першій спробі Катерина Коцар посіла 13 місце серед 26 учасниць кваліфікації. Після другого виступу українка не змогла піднятися вище, фінішувавши на 14 місці. Зазначимо, що до фіналу виходило 12 фрістайлісток.

Слідкуйте на "Чемпіоні" за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026.

