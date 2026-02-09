Результати матчів жіночого хокею на ОІ-2026 за 9 лютого

У понеділок, 9 лютого, відбуваються поєдинки в межах турніру з жіночого хокею на зимових Олімпійських іграх-2026.

У стартовому матчі ігрового дня збірна Італії здолала Японію (3:2). У першому періоді італійки забезпечили собі гандикап у дві шайби – дублем відзначилась 19-річна Матілде Фантін.

На початку другої 20-хвилинки Руї Укіта скоротила різницю в рахунку. Проте відігратись японкам так і не вдалось – у третьому періоді Крістін Делла Ровере знову забезпечила комфортну перевагу для Італії, а остаточний рахунок встановила 24-річна Акане Сіга.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Груповий етап, жінки

9 лютого, Група B

Японія – Італія 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Також протягом дня відбудеться ще один матч у групі B. У ньому зустрінуться Німеччина та Франція, а у групі A сильнішого визначатимуть швейцарки й американки, а також збірні Канади та Чехії.

Турнірна таблиця групи А Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця групи B Standings provided by Sofascore

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.