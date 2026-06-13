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Відпрацьовую ударну техніку: Беленюк – про дебют в ММА

Олександр Булава — 13 червня 2026, 13:55
Відпрацьовую ударну техніку: Беленюк – про дебют в ММА
Жан Беленюк
AP

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк пояснив, чому вирішив взяти участь у поєдинку зі змішаних бойових мистецтв ММА.

Його слова передає Укрінформ.

"У мене давно було бажання спробувати себе у змішаних єдиноборствах. Раптом мені зробили таку пропозицію із ММА-промоушен Arena Championship. Тобто все збіглося. Але той вид, якому я віддав багато років, значно відрізняється від правил ММА. Тому кожного дня тренуюся з досвідченими наставниками за різними напрямками.

Відпрацьовую ударну техніку, елементи, які є, наприклад, у бойовому самбо, інших видах боротьби. Зроблю все, щоб до мого дебюту, як бійця змішаних видів, підійти у найкращий формі", - підсумувава Беленюк.

Жан дебютує в ММА 11 липня в київському Палаці спорту. Його суперником стане досвідчений ізраїльський боєць Хаїм Гозалі.

У тому ж івенті дебютує ще один призер Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі, Парвіз Насібов. Також поєдинок у стійці проведе боєць на голих кулаках Бовар Ханаков. У програмі заявлено повернення в ММА братів Парубченків.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

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