Відпрацьовую ударну техніку: Беленюк – про дебют в ММА

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк пояснив, чому вирішив взяти участь у поєдинку зі змішаних бойових мистецтв ММА.

Його слова передає Укрінформ.

"У мене давно було бажання спробувати себе у змішаних єдиноборствах. Раптом мені зробили таку пропозицію із ММА-промоушен Arena Championship. Тобто все збіглося. Але той вид, якому я віддав багато років, значно відрізняється від правил ММА. Тому кожного дня тренуюся з досвідченими наставниками за різними напрямками.

Відпрацьовую ударну техніку, елементи, які є, наприклад, у бойовому самбо, інших видах боротьби. Зроблю все, щоб до мого дебюту, як бійця змішаних видів, підійти у найкращий формі", - підсумувава Беленюк.